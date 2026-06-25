'Aquí hay trabajo' cierra temporada con un especial desde el Valle del Tiétar sobre las oportunidades en los pueblos

El programa de La 2 dedicado al mundo laboral ‘Aquí hay trabajo’, presentado por María José Molina y Antolín Romero, despide su 26ª temporada con un programa especial desde el Valle del Tiétar para hablar de las oportunidades de empleo y de vida que ofrecen los pueblos.

Durante su emisión en directo desde Piedralaves (Ávila), explorará programas que hacen “match” entre empresas y trabajadores, que conectan los dos lados del mundo laboral. Iniciativas como ‘Empleo en Movimiento’, que ofrece vivienda y manutención durante un mes mientras los participantes comprueban si esa oportunidad de trabajo y ese pueblo encajan con sus expectativas.

En el programa se conversará con empresarios que necesitan incorporar trabajadores de forma inmediata, con vecinos de la zona que buscan relevo para sus negocios porque están a punto de jubilarse, con personas que acaban de cambiar la ciudad por el pueblo…

Además, se ofrecerán más de 2.600 puestos de trabajo, entre público y privado, y recursos prácticos para encontrar empleo en el medio rural, que estarán disponibles en la web del programa.

Las oportunidades de trabajo en los pueblos suponen una inyección de población para la España vaciada y una alternativa para muchos trabajadores que buscan una forma de vida alejada de la ciudad y con acceso a una vivienda más asequible.

El especial ‘Aquí, en los pueblos, hay trabajo’ se emitirá el viernes 26 de junio en directo desde la Plaza de la Constitución de Piedralaves (Ávila), a las 9:30 horas, en La 2 y RTVE Play.