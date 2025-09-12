'Aquí hay trabajo' celebra 25 años en La 2 con una nueva web de empleo y un formato renovado
- Nueva web con ofertas de trabajo revisadas por el programa, con formación gratuita, becas o ayudas
- Desde el lunes 15 de septiembre, a las 09:30 horas, en directo en La 2 y RTVE Play
Más contenidos, más reportajes, conexiones en directo y una nueva web de empleo. Así cumple 25 años ‘Aquí hay trabajo’, el programa de La 2 dedicado al mundo laboral, que arranca una nueva temporada el lunes 15 de septiembre. En este curso, apuesta por renovar su servicio público con un formato actualizado y más cercano a la audiencia y a los trabajadores. Presentado por Pepa Molina y dirigido y presentado por Antolín Romero.
Nueva web con ofertas de trabajo revisadas por el programa
La principal novedad es que las ofertas de trabajo en la nueva web están revisadas por el equipo del programa: oportunidades de empleo 100 % libres de fakes y de estafas disfrazadas de ofertas, cada vez más frecuentes.
En www.rtve.es/aquihaytrabajo, además de empleo, habrá formación gratuita, becas, ayudas y eventos relacionados con el mundo del trabajo. También se ofrecerán “píldoras laborales”: vídeos breves con consejos útiles e información esencial para encontrar y mantener el empleo. Y el programa mostrará muy de cerca la realidad laboral del país.
Para luchar contra la precariedad y ayudar a los espectadores a hacer valer sus derechos, un año más se contará con expertos del SEPE, la Seguridad Social, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Cámara de Comercio de España. Además, se incluirán conexiones con inspectores de trabajo que atenderán a seguidores que sufran situaciones ilegales o precarias.
Primer programa
En el primer día de la temporada se hablará del nuevo registro horario que prepara el Ministerio de Trabajo; el programa visitará empresas que apuestan por la conciliación; y se analizará la ampliación del permiso por nacimiento y el nuevo permiso para atender a los más pequeños. Además, se informará de casi 2.000 ofertas de empleo en empresas privadas y cerca de 200 en administraciones públicas.
25 años de televisión y servicio público: algunas cifras
‘Aquí hay trabajo’ ha presentado, solo en las últimas cuatro temporadas, más de 750.000 empleos. En sus 25 años de emisión ha resuelto cerca de 20.000 consultas, sin contar las miles que se atienden desde la redacción del programa. Son ya unas 2.500 horas de televisión impulsadas por multitud de profesionales de TVE.
Un esfuerzo de La 2 para mejorar la situación de trabajadores y emprendedores en España. Un servicio público para un país que, aunque mejora en materia de empleo, aún es el que sufre la mayor tasa de paro de toda Europa.