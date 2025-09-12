'Aquí hay trabajo' celebra 25 años en La 2 con una nueva web de empleo y un formato renovado

Más contenidos, más reportajes, conexiones en directo y una nueva web de empleo. Así cumple 25 años ‘Aquí hay trabajo’, el programa de La 2 dedicado al mundo laboral, que arranca una nueva temporada el lunes 15 de septiembre. En este curso, apuesta por renovar su servicio público con un formato actualizado y más cercano a la audiencia y a los trabajadores. Presentado por Pepa Molina y dirigido y presentado por Antolín Romero.

Nueva web con ofertas de trabajo revisadas por el programa La principal novedad es que las ofertas de trabajo en la nueva web están revisadas por el equipo del programa: oportunidades de empleo 100 % libres de fakes y de estafas disfrazadas de ofertas, cada vez más frecuentes. En www.rtve.es/aquihaytrabajo, además de empleo, habrá formación gratuita, becas, ayudas y eventos relacionados con el mundo del trabajo. También se ofrecerán “píldoras laborales”: vídeos breves con consejos útiles e información esencial para encontrar y mantener el empleo. Y el programa mostrará muy de cerca la realidad laboral del país. Para luchar contra la precariedad y ayudar a los espectadores a hacer valer sus derechos, un año más se contará con expertos del SEPE, la Seguridad Social, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Cámara de Comercio de España. Además, se incluirán conexiones con inspectores de trabajo que atenderán a seguidores que sufran situaciones ilegales o precarias.

Primer programa En el primer día de la temporada se hablará del nuevo registro horario que prepara el Ministerio de Trabajo; el programa visitará empresas que apuestan por la conciliación; y se analizará la ampliación del permiso por nacimiento y el nuevo permiso para atender a los más pequeños. Además, se informará de casi 2.000 ofertas de empleo en empresas privadas y cerca de 200 en administraciones públicas.