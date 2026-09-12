La 2 estrena 'Sin plan', un viaje a bordo de la moto del aventurero Charly Sinewan

La 2 estrenará próximamente ‘Sin plan’, un espacio de viajes a bordo de la moto del nómada y aventurero Charly Sinewan, que en esta primera etapa recorrerá más de ocho mil kilómetros, siempre fiel a su filosofía “Sin Plan”: por caminos alejados de las rutas convencionales y compartiendo historias humanas que emocionan, inspiran y entretienen.

Este viaje por La 2 le llevará desde la ciudad autónoma de Melilla hasta el sur de Senegal, cruzando tres países: Marruecos, Mauritania y Senegal. Miles de kilómetros por todo tipo de paisajes: la cordillera nevada del Atlas, el desierto del Sáhara, la costa del Océano Atlántico, la sabana con los simbólicos baobabs o la selva del sur de Senegal. A todo este contraste visual, también se suma la riqueza y la diversidad cultural y artística que nos muestra.

Un viaje por Marruecos, Mauritania y Senegal

Se verán las escenas cotidianas de cada viaje y se mezclará con la gente local en sus rutinas diarias: El espectador le acompañará por cada rincón del viaje e irá entendiendo todos sus desvíos y movimientos.