La 2 estrena 'Sin plan', un viaje a bordo de la moto del aventurero Charly Sinewan
- Abandonó una vida convencional para viajar en moto solo por el mundo y ya ha recorrido más de 90 países seguido por más de 2 millones de personas en redes sociales
- Una travesía en busca de historias que emocionan, inspiran y conectan con la energía de cada lugar que visita
- Partirá de Melilla y llegará al sur de Senegal en un recorrido de más de 8.000 km por Marruecos, Mauritania y Senegal lleno de contrastes y riqueza visual
La 2 estrenará próximamente ‘Sin plan’, un espacio de viajes a bordo de la moto del nómada y aventurero Charly Sinewan, que en esta primera etapa recorrerá más de ocho mil kilómetros, siempre fiel a su filosofía “Sin Plan”: por caminos alejados de las rutas convencionales y compartiendo historias humanas que emocionan, inspiran y entretienen.
Este viaje por La 2 le llevará desde la ciudad autónoma de Melilla hasta el sur de Senegal, cruzando tres países: Marruecos, Mauritania y Senegal. Miles de kilómetros por todo tipo de paisajes: la cordillera nevada del Atlas, el desierto del Sáhara, la costa del Océano Atlántico, la sabana con los simbólicos baobabs o la selva del sur de Senegal. A todo este contraste visual, también se suma la riqueza y la diversidad cultural y artística que nos muestra.
Se verán las escenas cotidianas de cada viaje y se mezclará con la gente local en sus rutinas diarias: El espectador le acompañará por cada rincón del viaje e irá entendiendo todos sus desvíos y movimientos.
Charly Sinewan: pasión por la libertad y por la moto
Nómada y motorista solitario, Carlos García Portal, conocido en redes sociales y en el mundo motero como Charly Sinewan arranca asi su primera aventura en televisión. Abandonó una vida convencional; trabajo, amigos, familia. Se lanzó a viajar en moto, solo, por el mundo. Una vida nómada. Hizo lo que muchos anhelan, pero casi nadie se atreve. Desde entonces, hace ya 16 años, Charly ha recorrido 90 países y ha rodado en moto por los 5 continentes.
Siguiendo sus pasos, Charly ha creado la comunidad en redes más grande del mundo en español sobre motociclismo. Su forma de “entender” el viaje es una de las claves de esta serie documental: salir de los caminos marcados, adaptarse día a día al entorno y actuar desde la libertad y la pasión por la moto.