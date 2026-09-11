Metrópolis arranca nueva temporada con un recorrido por PHotoESPAÑA 2026

El próximo lunes arranca la nueva temporada de Metrópolis con un programa dedicado a PHotoESPAÑA 2026, una de las grandes citas internacionales de la fotografía y la imagen contemporánea. Bajo el lema Volver a imaginar, la 29 edición del festival ha reunido en Madrid y otras ciudades españolas, a artistas, fotógrafos y creadores que exploran nuevas formas de entender la imagen en un momento en el que nunca habíamos producido, compartido y consumido tantas fotografías como ahora.

Dirigido por María Santoyo, PHotoESPAÑA continúa desarrollando una línea de trabajo iniciada en sus dos ediciones anteriores, marcada por una pregunta que atraviesa todo el festival: ¿qué es hoy una fotografía? Después de reflexionar sobre el movimiento perpetuo de las imágenes (Perpetuum mobile, PHE24) y sobre las múltiples formas de ver (Después de todo, PHE25), la actual edición propone dar un paso más y plantea la necesidad de volver a imaginar la fotografía como un territorio abierto, capaz de dialogar con la instalación, el vídeo, la escultura, el archivo, el libro de artista o la intervención espacial.

Metrópolis recorre algunas de las exposiciones más significativas de esta edición que demuestran cómo la fotografía ha dejado de ser únicamente un medio de representación para convertirse en un espacio de experimentación, pensamiento y creación contemporánea.

Belladonna (Viviane Sassen, 2010)

Desde las composiciones de luz y sombra de Viviane Sassen hasta la mirada crítica de Robert Frank y los retratos monumentales de Richard Avedon. Desde la investigación sobre naturaleza, conocimiento y espiritualidad de Isabel Muñoz hasta las propuestas de RafałMilach, la exposición colectiva Volver a imaginar o el regreso de MatíasCosta al programa Descubrimientos. Este programa de Metrópolis dibuja un mapa de prácticas que cuestionan los límites tradicionales del medio y muestran la extraordinaria diversidad de la fotografía contemporánea.

La fotografía como territorio abierto El recorrido comienza en el Círculo de Bellas Artes, uno de los principales escenarios de PHotoESPAÑA 2026. Allí, la exposición colectiva Volver a imaginar (5 de junio – 27 de septiembre) funciona como una auténtica declaración de intenciones del festival. Comisariada por Geaninne Gutiérrez-Guimarães y Maíra Villela, la muestra reúne a diez artistas vinculados a PHotoESPAÑA y a creadores procedentes de los Países Bajos, país invitado de esta edición, para proponer una reflexión sobre la identidad, el territorio y las múltiples posibilidades de la imagen contemporánea. Clepsydra (Juan Couder) Fotografía, instalación, escultura, objetos y dispositivos espaciales conviven en un recorrido que rompe con la idea de la fotografía como superficie bidimensional. Las imágenes de Rafael Trapiello, Ira Lombardía y Juan Couder se expanden, ocupan el espacio y dialogan con el espectador, convirtiéndose en experiencias físicas además de visuales. Más que responder a la pregunta sobre qué es una fotografía, los trabajos de Arguiñe Escandón y Yann Gross, Anoek Steketee, Javier Arboledas o Txema Salvans, invitan a reformularla.

La luz, el cuerpo y la imaginación En el Centro Cultural Fernán Gómez, Lux & Umbra, de Viviane Sassen (3 de junio – 26 de julio), ofrece una de las propuestas más personales del festival. A medio camino entre la fotografía, la moda, el retrato y la abstracción, la artista neerlandesa, Premio Photoespaña 2026, transforma el cuerpo humano en un juego de formas, colores y geometrías donde la luz y la sombra dejan de ser elementos descriptivos para convertirse en auténticos materiales de creación. Lux & Umbra (Viviane Sassen) Sus imágenes cuestionan constantemente la representación tradicional y convierten la fotografía en un espacio abierto a la intuición, la ambigüedad y la imaginación.

Dos maneras de mirar América El recorrido fotográfico continúa dirigiendo el objetivo hacia Norteamérica de dos formas muy diferentes, bajo la perspectiva de dos grandes fotógrafos como Robert Frank y Richard Avedon. En el Espacio Fundación Telefónica, la exposición The Americans (29 de mayo – 1 de noviembre) recupera el célebre proyecto realizado por Robert Frank entre 1955 y 1956. Convertido en uno de los fotolibros más influyentes del siglo XX, el trabajo desmontó la imagen idealizada del sueño americano para mostrar un país complejo, atravesado por la desigualdad, la segregación racial y la soledad. Su mirada directa y aparentemente espontánea, revolucionó para siempre la fotografía documental. Tranvia. Nueva Orleans 1955 (Robert Frank. The Americans) Muy cerca, la Fundación MAPFRE Sala Recoletos presenta In the American West (6 de junio – 30 de agosto), una de las series más emblemáticas de Richard Avedon. Con sus monumentales retratos sobre fondo blanco, Avedon dirigió su cámara hacia mineros, camareras, vaqueros, camioneros y trabajadores anónimos del oeste estadounidense, alejándose deliberadamente del universo de la moda que le había dado fama internacional. Sandra Bennett, 12 year old, Rocky Ford, Colorado, August 23, 1980 - In the American West (Richard Avedon) Frente al relato colectivo construido por Robert Frank, Richard Avedon concentra toda la intensidad en el individuo. Dos autores, dos lenguajes y dos maneras radicalmente distintas de observar un mismo país que, vistas en diálogo, revelan la extraordinaria capacidad de la fotografía para construir relatos complejos sobre la realidad.

La piedra, el paisaje y la memoria Dentro del programa Cuadernos de campo, impulsado por Patrimonio Nacional y PHotoESPAÑA, Isabel Muñoz presenta Las piedras del cielo en la Galería de las Colecciones Reales (4 de junio – 6 de septiembre). Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía, en esta ocasión sitúa su mirada sobre el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el bosque de La Herrería para explorar las relaciones entre naturaleza, arquitectura, conocimiento y espiritualidad. Inspirándose en la visión de Felipe II y en la idea del monasterio como lugar donde convergen ciencia, arte y pensamiento, la artista construye una propuesta que trasciende la fotografía tradicional mediante el uso de técnicas y materiales tradicionales como el oro o la plata, y se expande hacia otros formatos como vídeo, objeto o instalación. Las piedras del cielo (Isabel Muñoz) La piedra deja de ser un simple material para convertirse en metáfora del tiempo, de la memoria y de la capacidad humana para otorgar significado al mundo.

Imágenes para resistir De vuelta al Círculo de Bellas Artes, el fotógrafo Rafał Milach presenta Refusal. Second Fracture (5 de junio – 27 de septiembre), una investigación visual sobre las relaciones entre imagen, poder y resistencia. En este proyecto Milach combina fotografías, archivos, publicaciones, banderas, intervenciones gráficas sobre muros y procesos colaborativos para analizar cómo las imágenes participan en la construcción de los discursos políticos y cómo pueden convertirse también en herramientas de oposición y transformación social. Incluye su serie Winners, de 2013. Refusal. Second Fracture - Winners, 2013 (Rafał Milach)R Su trabajo introduce una dimensión especialmente significativa dentro de PHotoESPAÑA 2026: la fotografía como un espacio desde el que cuestionar las narrativas oficiales y proponer nuevas formas de imaginar la realidad.

El proceso creativo como imagen El recorrido que propone Metrópolis concluye con Lo que nace, la propuesta de Matías Costa, presentada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid dentro del programa Descubrimientos PHotoESPAÑA (29 de abril – 24 de mayo). Primer ganador del certamen Descubrimientos hace casi tres décadas, Matías Costa regresa al festival para establecer un diálogo con la ganadora más reciente del certamen, Sonia Celma y reflexionar sobre el propio acto de crear. Lejos de mostrar únicamente obras terminadas, la exposición muestra cuadernos, apuntes, fotografías, referencias y materiales que forman parte del proceso creativo. La fotografía entendida como una práctica que nace de la observación, de la memoria y del tiempo; una invitación a descubrir que, en ocasiones, el verdadero sentido de una imagen reside tanto en el camino recorrido, como en la fotografía final.