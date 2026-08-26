PHotoESPAÑA 2026: un verano para volver a imaginar la fotografía en Madrid

El verano modifica nuestra forma de mirar. Las ciudades se vacían, el tiempo parece dilatarse y encontramos, por fin, el espacio necesario para detenernos frente a una imagen. Quizá por eso agosto sea uno de los mejores momentos para descubrir PHotoESPAÑA, festival internacional de fotografía que este año invita precisamente a eso, a volver a imaginar la fotografía y las infinitas posibilidades de la imagen contemporánea.

Bajo la dirección de María Santoyo, la reciente edición de PHotoESPAÑA convierte Madrid y otras ciudades españolas en un gran mapa de exposiciones donde la fotografía deja de entenderse únicamente como documento o representación para dialogar con el archivo, la instalación, la escultura, el paisaje, el libro o la intervención en el espacio. Bajo el lema "Volver a imaginar", el festival reúne artistas de distintas generaciones y procedencias que comparten una misma voluntad: explorar los límites de la imagen y abrir nuevas formas de pensar el mundo.

Con Países Bajos como país invitado, el festival además ha otorgado el Premio PHE2026 a la fotógrafa neerlandesa Viviane Sassen cuya exposición Lux & Umbra se pudo ver en TeatroFernán Gómez. CentroCultural de la Villa hasta el pasado mes de julio.

Belladonna (Viviane Sassen, 2010)

Ese será también el punto de partida del primer programa con el que Metrópolis inaugurará su nueva temporada. Un recorrido por algunas de las propuestas más significativas de PHotoESPAÑA 2026 y, junto a artistas y comisarios, se preguntará, igual que el propio festival, qué significa hoy la fotografía.

Volver a imaginar la fotografía Mientras tanto, y para ir abriendo boca, recorrer algunas sedes de PHotoESPAÑA es un gran plan cultural para pasar el calor de esta última semana de agosto en la capital. La mejor forma de entender el espíritu de esta edición comienza en el Círculo de Bellas Artes con la exposición colectiva Volver a imaginar, que da título al festival y funciona como una auténtica declaración de intenciones. Esta será la primera parada del recorrido. Clepsydra (Juan Couder) La exposición reúne artistas que expanden la imagen hacia la instalación, la escultura, la intervención espacial o el objeto. La fotografía deja de ser una superficie para convertirse en un territorio que se recorre, se habita y se experimenta físicamente. Una invitación a cuestionar qué puede ser hoy una imagen y cómo seguimos construyendo nuestra relación con ella. Incluye trabajos de Juan Couder, Rafael Trapiello, Rob Hornstra, Txema Salvans o Anoek Steketee, entre otros, y se puede visitar hasta el 27 de septiembre. En ese mismo espacio puede visitarse también Refusal. Second Fracture (hasta el 27 de septiembre), de Rafał Milach, una propuesta que investiga la relación entre imagen, poder y resistencia colectiva. A través de fotografías, archivos, publicaciones y dispositivos gráficos, Milach reflexiona sobre la construcción de los relatos políticos y sobre la capacidad de las imágenes para cuestionar las narrativas oficiales.

Cuando la fotografía se expande La fotografía también abandona sus límites tradicionales en otras propuestas del festival. De ahí que la segunda parada del recorrido propuesto nos lleve hasta el Museo Nacional de Artes Decorativas, donde Gema Polanco en Toda mi casa es un altar (hasta el 25 de octubre) transforma objetos cotidianos, imágenes y materiales domésticos en una investigación sobre la memoria, los rituales y los vínculos entre lo íntimo y lo sagrado. Toda mi casa es un altar (Gema Polanco) Y desde ahí, al Museo Cerralbo, donde Tanit Plana cuestiona la institución museística, la manera en que se construyen los relatos patrimoniales y el papel del espectador con Disfuncionarias (hasta el 25 de octubre). Para ello recurre a una puesta en escena original que juega con el formato presentando sus imágenes sobre tela. Disfuncionarias (Tanit Plana)5

Cuerpo y materia En una edición marcada por la importante presencia de creadoras femeninas, uno de los nombres destacados ha sido sin duda Isabel Muñoz. La fotógrafa catalana ha sido invitada, dentro del ciclo Cuadernos de Campo, a realizar una investigación sobre el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el bosque de La Herrería. De ahí surge Las piedras del cielo (2026) en la Galería de las Colecciones Reales (hasta el 6 de septiembre) donde la artista construye una experiencia que combina fotografía, vídeo, objetos e instalación para reflexionar sobre la piedra como materia viva, sobre el conocimiento, la naturaleza y la búsqueda de una armonía entre lo humano y el universo a partir de la enigmática figura de Felipe II.

América revisitada La siguiente parada de este viaje a través de la fotografía para esta última semana de agosto se detiene en dos de las grandes exposiciones internacionales de PHotoESPAÑA 2026 que dialogan entre sí y presentan una visión de América desde perspectivas muy diferentes. Tranvia. Nueva Orleans 1955 (Robert Frank. The Americans) En el Espacio Fundación Telefónica puede visitarse The Americans (hasta el 1 de noviembre), de Robert Frank, uno de los libros fundamentales de la historia de la fotografía que se presenta por primera vez en su totalidad en una exposición. Su viaje por Estados Unidos a finales de los años cincuenta desmontó la imagen idealizada del país para mostrar una realidad atravesada por la desigualdad, la segregación y la soledad. Muy cerca, en Fundación MAPFRE Sala Recoletos, parada obligada es In the American West (hasta el 30 de agosto) que reúne los célebres retratos realizados por Richard Avedon entre 1979 y 1984. Aquí, lejos del glamour asociado a su trabajo para la moda, Avedon retrató a mineros, camioneros, camareras, vaqueros o trabajadores del petróleo con una intensidad casi escultórica. Un retrato de un momento de crisis industrial, desindustrialización, con cierres de fábricas, trabajadores que se quedaban sin empleo… Esa realidad es precisamente la que le interesa a Richard Avedon: fotografiar las secuelas de esa crisis industrial entre la clase obrera estadounidense. Sandra Bennett, 12 year old, Rocky Ford, Colorado, August 23, 1980 - In the American West (Richard Avedon) Esta doble parada presenta dos maneras muy distintas de mirar América que, vistas hoy, continúan dialogando con sorprendente actualidad.

Memoria y otras perspectivas Otras propuestas más experimentales van completando este recorrido como Espectros. Enigmas de la mirada (hasta el 13 de septiembre en Casa de México en España), que reúne siete proyectos que van más allá de la fotografía tradicional. Imágenes ambiguas, sugerentes y espectrales de Cannon Bernáldez, Adriana Calatayud, Tomás Casademunt, Laura Cohen, Paola Dávila, Alinka Echeverría y Humberto Ríos. Siete miradas sobre la experimentación en la fotografía mexicana contemporánea bajo el comisariado de Laura González Flores. Nosaltres no tenim por, nosaltres som (Colita) Centre Cultural-Llibreria Blanquerna Termina el recorrido con la exposición Nosaltres no tenim por, nosaltres som (hasta el 30 de agosto en Centre Cultural-Llibreria Blanquerna) dedicada a Colita, figura imprescindible para comprender la fotografía española de la segunda mitad del siglo XX y cronista privilegiada de la transformación social y cultural del país. En esta ocasión, se presenta por primera vez el conjunto completo del reportaje fotográfico realizado durante la manifestación del 26 de junio de 1977 en Barcelona, conocida como la primera gran protesta LGTBI+ que tuvo lugar en España.