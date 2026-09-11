'MasterChef Celebrity Legends' y Manos Unidas unen fuerzas contra el hambre en Alcalá de Henares

En esta nueva entrega, las leyendas de ‘MasterChef Celebrity Legends’ se enfrentan a retos nunca vistos en estas cocinas. Por primera vez, el jurado cocinará a seis manos y los aspirantes tendrán que reproducir su receta de ramen. En la prueba de exteriores, los equipos unirán fuerzas con Manos Unidas en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, donde compartirán fuegos, utensilios y espacio. Para terminar, los delantales negros se enfrentarán al mítico videojuego de los 90 ‘Buscaminas’ en una eliminación con fuego.

Por primera vez, el jurado cocinará a seis manos

Un cocinado a seis manos Por primera vez en estas cocinas, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz realizarán juntos un mismo plato. Los tres jueces cocinarán a la vez mientras los aspirantes toman buena nota de cada paso para, después, reproducir su receta de ramen. Durante el examen podrán consultar sus apuntes, pero no compartir información con sus compañeros. Además, el jurado recibirá a Los Chunguitos. Juan, José y Jere compartirán con las leyendas una jornada de música y cocina. Juan y José Salazar ya conocen bien estas cocinas, ya que participaron como aspirantes en ‘MasterChef Celebrity 4’.

‘MasterChef Celebrity Legends’ y Manos Unidas, contra el hambre Más de 800 millones de personas padecen hambre en el mundo, principalmente a causa de las guerras. Por ello, ‘MasterChef Celebrity Legends’ y Manos Unidas unen fuerzas para combatir la desigualdad y la injusticia. Desde hace más de 65 años, esta organización trabaja con las poblaciones más vulnerables para garantizar su acceso a unas condiciones de vida dignas. El escenario elegido será el impresionante Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por primera vez, los dos equipos trabajarán en una única cocina y tendrán que compartir fuegos, utensilios y espacio para preparar un menú de cuatro platos para 80 voluntarios. El mejor aspirante de la prueba, además de librarse de la eliminación, conseguirá donar 4.000 euros a la ONG que elija. Pepe Rodríguez, embajador de Manos Unidas, recibirá al modista Lorenzo Caprile, Premio Manos Unidas al Compromiso.