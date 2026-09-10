Entre el suspenso de septiembre y la alta exigencia: el jurado analiza 'MasterChef Celebrity Legends'

Las cocinas de 'MasterChef Celebrity Legends' exigen un nivel de compromiso muy diferente cuando quienes cruzan la puerta ya conocen los trucos del plató. Así lo han confirmado en el FesTVal de Vitoria los miembros del jurado, quienes afrontan esta edición de exconcursantes con una mezcla de complicidad y mayor firmeza. "Vienen a septiembre a repetir, así que lo suyo es que vengan con la lección bien aprendida, si no, tenemos que ser un poquito más duros con ellos", explicaba Pepe Rodríguez al recordar que la experiencia de los aspirantes no les exime de pasar por la valoración técnica.

Un espectáculo donde la cocina es la gran protagonista Más allá de la competición pura, el jurado coincide en que esta versión especial de La 1 destaca por un nivel de complicidad e improvisación difícil de replicar. La soltura de los rostros conocidos ha transformado las grabaciones en un formato donde el entretenimiento fluye de manera natural a través de los fogones. "Es el despelote padre, pasarlo bien desde que entras porque son unos bestias del humor y se ríen de ellos mismos", señalaba Pepe sobre el ritmo de los rodajes. Una visión que compartía Marta San Juan, destacando que los propios concursantes han facilitado la dinámica tras el rodaje de la versión anónima, mientras Jordi Cruz definía el ambiente con su habitual tono irónico aclarando que "lo han hecho muy bien, muy divertidos y todos nos lo hemos pasado genial".

El arte de encajar los roles dentro del plató Uno de los puntos más interesantes analizados durante las entrevistas en Vitoria ha sido la evolución de la convivencia y el reparto implícito de papeles entre las celebridades. Ante la reflexión sobre cómo gestiona cada aspirante su personalidad al verse rodeado de otros humoristas o figuras potentes, el jurado cree que la clave radica en la relajación con la que afrontan esta segunda oportunidad. "En la primera edición vienen acojonados, pero en esta se lo han pasado mucho mejor porque ya sabían de qué iba la película", explicaba Jordi Cruz, mientras Marta matizaba que son los propios concursantes quienes adaptan su perfil para no pisarse entre ellos dentro de la convivencia.