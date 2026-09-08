Edu Soto destaca la mala baba de los jueces: "En esta edición de 'MasterChef' se han exprimido el seso para fastidiarnos"

Javi Hoyos y Marta Verona han hecho los deberes para la vuelta de la segunda temporada deTeleplanistas. El programa regresa del verano con dos de los rostros más emblemáticos de MasterChef Celebrity Legends. El talent culinario cuenta en esta edición con el actor y humorista Edu Soto y la creadora de contendido Marina Rivers, concursantes que vuelven a pasar por el programa para demostrar una vez más su valía en la cocina. Ambos han llegado a Teleplanistas para desgranar los entresijos del concurso y repasar los momentos más sonados dentro del primer programa.

Durante la charla en el plató de Teleplanistas, Marina Rivers ha reconocido que esta edición no siente tanta presión como la pasada: "Mi edición fue muy tensa, hubo muchos choques y conflictos; en esta ocasión el compañerismo es lo primero y nadie te va a poner la zancadilla para que te vayas". La creadora de contenido reconoce que la primera vez que pasó por una eliminación notaba los nervios a flor de piel, pero en la actualidad ha asimilado esa fase como algo natural por lo que hay que pasar, incluso como una posibilidad de seguir aprendiendo y ganar ventaja frente a sus rivales.

En cuanto a la relación con los compañeros, ambos aspirantes destacan que esta vez se respira más tranquilidad en las cocinas. Aunque a los veteranos de esta nueva edición se les va a exigir más que nunca. Sea porque es su segunda oportunidad de brillar en los fogones o porque ya hay muchas ediciones de las que han podido tomar apuntes, el propio Soto ha reconocido cierta inquina del jurado a la hora de plantear las pruebas. "En esta edición se han exprimido el seso para fastidiarnos", admite el humorista.

Teleplanistas Teleplanistas - Temporada 2 - Programa 1: Edu Soto y Marina Rivers Vuelve 'Teleplanistas' con una segunda temporada acompañada de 'MasterChef Celebrity Legends'. Javi Hoyos y Marta Verona entrevistan a Edu Soto y Marina Rivers rtve play

Los postres, los bocadillos de corazón y la capitanía de Flo En su paso por la prueba, Edu Soto rindió homenaje a Ceuta a través de sus bocadillos de corazones. "Estaban tan buenos que terminé comiéndome dos", ha destacado relamiéndose. Por su parte, Marina ha recordado el mal olor de la casquería y la cantidad de sangre sobre la cocina que dejó este controvertido ingrediente. Preguntados por Javi y Marta, los invitados no han dudado en repasar la actitud de sus compañeros. Ambos han señalado a Santiago Segura como el más competitivo, al igual que han rememorado los momentos de tensión protagonizados por Florentino Fernández (Flo) en la prueba por equipos. Aunque, por experiencia propia, Marina Rivers reconoce que "ser capitán es muy complicado", también destaca que cuando le preguntó a Flo si había que blanquear los huevos, el humorista no sabía a qué se estaba refiriendo. "Ahí dije: hasta aquí hemos llegado", comentaba con humor Marina. Y no se equivocó: su equipo terminó vistiendo el delantal negro.

Una prueba final con mucha ensalada Tampoco les importó mucho terminar en el foso, porque al tener que competir con otros ocho rivales "solo tienes que ser mejor que una persona". Esta es la 'filosofía Rivers' de la que también bebe Edu Soto: "Estar en el palco es un regalito, pero es mejor estar en el foso para ganar seguridad". Los aspirantes no tienen miedo porque ambos están de sobra preparados, aunque tienen cierta tensión sobre los hombros y una gran responsabilidad. "Te has paralizado durante 3 meses y si te echan en el primer programa luego estás sin nada, cada uno tiene su vida y sus gastos. Todos nos lo tomamos muy en serio", ha indicado el cómico. Edu Soto, que atesora una amplia trayectoria dentro de los grandes formatos de RTVE, admitió que la exigencia culinaria no da tregua: "La tranquilidad solo se respira en la primera prueba, y ni eso". El aspirante confiesa la dura formación que ha recibido en sus ratos libres por parte del chef Manolo Franco antes de asumir el reto, siendo consciente de que su talón de Aquiles era la repostería. Para el catalán, este reto supone una nueva oportunidad para aprender y demostrar que no sólo sabe cocina, sino que es un experto en la materia: "Me fui de la anterior edición de MasterChef pensando que no lo había hecho suficientemente bien", un sentimiento que no albergó en su paso por el taller de Maestros de la Costura.