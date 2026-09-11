'Inicio de curso (judicial)', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ analiza el comienzo del año judicial. Por primera vez, con dos mujeres al frente del Supremo y de la Fiscalía General del Estado. El Poder Judicial ha pedido a la clase política que respete su independencia, a sabiendas de que -desde hace ya tiempo- justicia y política se entremezclan y, de cara a la ciudadanía, se confunden. Además el programa viaja a Nueva York, ciudad que ha sabido recomponerse del "día más triste".

‘Inicio del curso (judicial)’ La grave situación que arrastra la ciudad autónoma de Ceuta también ha desembarcado en la justicia, en la Audiencia Nacional. "Hay una judicialización de la vida política", dice Juan Fernández Miranda, adjunto al director de El Confidencial. "Y esto es así porque, cuando las responsabilidades políticas no se asumen, el partido de la oposición acaba siempre acudiendo a los tribunales". En este inicio de curso, la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha rechazado abiertamente "acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas... Es una imputación de extremada gravedad". "Yo respeto a la justicia, pero le pido que haga justicia". Palabras, esta misma semana, del presidente del Gobierno en TVE. Para algunos analistas, un nuevo ataque a la independencia judicial. Según María Peral, adjunta al director de El Español, "cuando hablan de respeto es puramente formal. Me parece una enorme falta de respeto que mina la credibilidad del Poder Judicial injustamente". Elena Herrera, periodista de tribunales de eldiario.es, apunta que "en la ciudadanía ha calado la idea de que hay jueces que no son imparciales" porque hay casos similares, añade, "que nos hacen pensar en una Justicia a dos velocidades". El nuevo curso llega con la misma intensidad con la que terminó el anterior, con causas abiertas que salpican al entorno del PSOE ("caso Zapatero", "caso Leire", "caso Koldo") y, también, del propio Pedro Sánchez. Condenado su hermano -"por supuesto que vamos a recurrirlo", ha asegurado el jefe del ejecutivo-, está a la espera de conocer la fecha de juicio a su mujer, Begoña Gómez, por la cátedra de la Universidad Complutense: "Vamos a defender la inocencia de dos personas que lo son, que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno". El Partido Popular tampoco pierde de vista los tribunales, aunque -en su caso- se trata de causas iniciadas hace ya muchos años, como el "caso Kitchen" -visto para sentencia este verano-, el "caso Lezo" -la presunta trama de corrupción que se juzga a partir de ahora y que, desde hace una década, involucra al expresidente de la CAM, Ignacio González- o el "caso Montoro", cuya instrucción se prolonga. "Son casos que ya son percibidos como muy antiguos", explica Peral, "y, desde el punto de vista de influencia política, yo creo que están descontados". Primera semana de curso, muchos deberes pendientes y ya una decisión de calado, la del Tribunal Supremo de paralizar la aplicación de la "Ley de Nietos".

‘La memoria del 11S’ EE.UU. y el mundo se transformaron con los cuatro atentados del 11 de septiembre de 2001. El terrorismo de Al Qaeda desencadenó nuevas guerras y numerosos miedos. Y más vigilancia ciudadana. En la Zona Cero de Nueva York, dos enormes vacíos ocupan el lugar en el que se erigían las Torres Gemelas. Pero, a día de hoy, hay incluso un mayor vacío entre los supervivientes del 11S. "Hemos perdido a más gente desde entonces que el mismo día de los ataques", lamenta Joseph Pfeifer, entonces uno de los responsables del Departamento de Policía de Nueva York y que, también, perdió a su hermano. Karla Pericón consiguió salir de la Torre Norte, la primera en ser impactada por un avión. Ha sobrevivido a tres cánceres y a un derrame cerebral. Aún acaba de recibir una indemnización por algunas de las secuelas: "25 años después, hace unas semanas, he recibido el cheque de compensación, pero tuve que recurrir a un abogado". La frustración alimenta la pesadilla que todos vimos en directo por televisión. William Rodríguez muestra la llave maestra con la que salvó a muchas personas de la Torre Norte: "Con esta llave, fui piso por piso abriendo puertas. Subí 39 pisos sacando gente, imagínate...". Los efectos en la salud mental, igual que en la física, son evidentes. Puede que, ahora, contribuya a aliviar la desesperación recurrente la decisión del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de publicar los archivos por los que, según él, "sabemos que la realidad fue muy distinta. La gente enfermó porque los líderes en quienes confiaban les mintieron, asegurándoles que estaban a salvo respirando aire tóxico". La repercusión puede ser enorme. Es la conclusión que saca Alfonso Martínez, exagente del Departamento de Policía de Nueva York, porque "me doy cuenta de que necesitaba ayuda psicológica y emocional porque me estaba deprimiendo mucho y que me negaron la ayuda". A día de hoy, también hay más de un millar de víctimas que siguen sin ser identificadas. Los forenses siguen esperando a que la ciencia les dé respuestas. Tanto a ellos como a las familias que siguen a la espera. Y no se puede obviar que hace falta, también, un ejercicio de memoria colectivo. Cerca de 100 millones de estadounidenses no habían nacido en 2001 o eran demasiado pequeños para recordarlo. Solo han conocido el mundo posterior al 11S y, en las lecciones de la escuela, apenas tiene cabida. "Los jóvenes tienen que ver algo más que polvo y escombros", reclama Pfeifer, "deben aprender a trasladar al futuro un mensaje de empatía: la de cuidar a otra persona en medio de una situación extrema."