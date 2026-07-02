El Tour de Francia 2026 llega a RTVE: histórico Grand Départ en Barcelona y nuevo duelo entre Pogacar y Vingegaard

La cita clásica deportiva de cada verano llega un año más a RTVE. El Tour de Francia celebra su 113ª edición desde este 4 de julio y RTVE vuelve a ser la ventana de referencia para seguir en directo la carrera ciclista más prestigiosa del mundo. Todos sus canales harán una amplia cobertura con retransmisiones en directo, análisis, entrevistas y el seguimiento informativo diario.

Por tercera vez en su historia, la ronda gala comenzará en España. Barcelona será el escenario del esperado Grand Départ, con tres primeras etapas en Cataluña: contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros; Tarragona - Barcelona con final en Montjuic;y salida en Granollers rumbo a Les Angles, en los Pirineos.

La ceremonia inaugural del Tour tendrá lugar en Barcelona este jueves 2 de julio a partir de las 18:30 horas y podrá seguirse en directo en La 2Cat y en RTVE Play.

El Tour 2026 recorrerá 3.333 kilómetros repartidos en 21 etapas hasta su llegada a París el 26 de julio. Destacan la dos con llegada a Alpe d’Huez (19ª y 20ª etapa, esta última considerada la etapa reina con más de 5.600 metros desnivel acumulado). Tadej Pogacar buscará su quinto maillot amarillo en otro duelo vibrante ante Jonas Vingegaard, a quienes se añaden otros nombres importantes que lucharán por el podio como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Florian Lipowitz, Isaac del Toroo o Paul Seixas.

Las voces del ciclismo, en TVE Televisión Española comienza las retransmisiones del Tour este sábado 4, a las 18:15 horas en La 1. Carlos de Andrés vuelve a estar al frente de las narraciones junto a Pedro Delgado, la pareja televisiva de referencia en el ciclismo y que este año afronta su 26º Tour. Ambos contarán con las opiniones de los protagonistas al final de cada etapa, y con las aportaciones de Josué Elena, enviado especial de los Servicios Informativos para los Telediarios y el Canal 24 horas. Los finales de etapa más emocionantes se vivirán en La 1, y en La 2 se verán el resto. Teledeporte ofrecerá los inicios de etapa y las ceremonias finales.

Finales de etapa y protagonistas en RNE Radio Nacional de España también se vuelca con el Tour de Francia para cubrir in situ las 21 etapas de la ronda gala. Todas las tardes, el desenlace se podrá seguir con el enviado especial y coordinador de Deportes en Barcelona, Jorge García González, que hará conexiones en directo diarias en Radio Nacional y al final de cada etapa, con un resumen de lo ocurrido y entrevistas con los protagonistas de cada día.