La 2Cat estrena 'Imprevisible Inevitable, un trajecte del metro a la dana'
- Un documental sobre els paral·lelismes de l'accident del metro de València i la dana
- Diumenge, 5 de juliol, a les 19:30 h a La 2Cat i RTVE Play Catalunya
El documental es podrà veure a La2Cat el pròxim diumenge 5 de juliol a les 19:30 h, presentat per Alicia Gómez, 'Docu2' i RTVE Play Catalunya.
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el documental 'Imprevisible Inevitable, un trajecte del metro a la dana', que reconstrueix l 'accident de metro de València de 2006, el pitjor de la història d'Espanya i el segon d'Europa, en el qual van morir 43 persones, i estableix paral·lelismes amb la gestió política de la dana de 2024, que va deixar 230 víctimes mortals. L'obra teixeix la memòria de les dues pitjors tragèdies del segle a València i les entrellaça per a oferir una reflexió oberta a la història democràtica valenciana.
RTVE estrena el seu projecte més ambiciós de la Comunitat Valenciana just quan fa 20 anys de la tragèdia del metro. A partir de 21 testimonis directes de víctimes, tècnics, juristes i periodistes, material d'arxiu i una anàlisi crítica del context mediàtic amb l'ajuda d'experts, l'obra revela patrons inquietantment similars. Negligències, intents d'ocultació de la veritat, nul·la assumpció de responsabilitats, manipulació mediàtica... Però també una ciutadania i unes famílies que s'organitzen i exigeixen veritat, justícia i reparació.
Amb una durada de 57 minuts, està dirigit pels periodistes de RTVE Sergi Moyano i Enrique Pallás que han comptat amb un equip de més de 20 persones. S'ha rodat entre València, Torrent, Paiporta, Catarroja, Madrid i Barcelona i la cinta beu del material d'arxiu de Radiotelevisió Espanyola. En un esdeveniment que comptarà amb els protagonistes i autors del projecte i una taula redona amb les víctimes.
Banda sonora original
Els cantants valencians Pau Alabajos i La Maria han posat banda sonora original al documental amb una versió actualitzada de la cançó 'Línia 1' que va compondre Pau Alabajos en 2006 per a recordar a les víctimes del metro. La nova lletra vincula, a més, la dana amb el metro. D'aquesta manera, s'uneixen les veus de dos artistes reconeguts de l'escena musical valenciana que han donat suport des de la música a les víctimes de les dues tragèdies.