'Vacances', aquesta setmana a 'No se n'ha parlat prou'
- Laura Rosel moderarà una tertúlia sobre trencar la rutina durant les vacances
- Dijous, 2 de juliol, a les 22:50h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, és un programa de debat d'actualitat i entrevistes amb una altra mirada. El programa s'emet cada setmana a La 2Cat
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, emet aquest dijous el programa 'Vacances', amb Christian Escribà, Ramon Vallès, Laura Fa i Patrícia Plaja.
El pastisser Christian Escribà, el pilot Ramon Vallès, i les periodistes Laura Fa i Patrícia Plaja s'asseuen a la taula del programa per parlar sobre les diferents maneres de fer vacances, de la importància de trencar la rutina i de frenar durant l'estiu.
Som capaços de desconnectar del tot, durant les vacances? Viatgem perquè volem, o per pressió social? És possible fer turisme de manera sostenible i respectuosa? Quines seran les conseqüències, si renunciem del tot als avions? Tot això i molt més a l'últim programa de la temporada, que compta amb les seccions de Víctor Lafuente i Toni Garcia Ramon, a més d'una actuació musical de les 'Al·lèrgiques al Pol·len'.