'AMA', la nueva película de Achero Mañas con participación de RTVE, inicia su rodaje en Madrid

RTVE participa en ‘AMA’, la nueva película escrita y dirigida por Achero Mañas, cuyo rodaje acaba de comenzar. El cineasta, ganador de cuatro Premios Goya, firma una historia de amor, música y fractura social inspirada en ‘La historia de los Tarantos’, la obra teatral escrita por su padre, Alfredo Mañas, que actualiza el mito de Romeo y Julieta en el Madrid de hoy.

Protagonizada por Dora y Gerard Larrondo, la película se va a rodar durante cinco semanas en distintas localizaciones de la capital. El reparto se completa con Iván Lapadula, Javier Córdoba, Miguel Iriarte, Carlota Huguet, Elisabeth Gelabert, Sergio Peris-Mencheta y el propio Achero Mañas.

Amor, música y diferencias de clase ‘AMA’ narra la historia de Estrella y Alejandro, dos jóvenes músicos que viven en Madrid. Ella procede de un barrio humilde; él, de una familia acomodada. La música une sus vidas y transforma sus diferencias en un amor profundo, pero el peso de los conflictos heredados y la fractura social amenazarán su futuro. Solo la imaginación y la creación musical permanecerán como esperanza. Según explica Achero Mañas, la película reflexiona "sobre la herencia de los odios y los rencores del pasado utilizando la música como eje argumental" y sitúa la historia en Madrid, "mi ciudad y donde he vivido prácticamente toda mi vida, y en el barrio de Carabanchel, donde ya rodé ‘El Bola’".