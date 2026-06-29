'AMA', la nueva película de Achero Mañas con participación de RTVE, inicia su rodaje en Madrid
- Inspirada en ‘La historia de los Tarantos’, traslada el mito de Romeo y Julieta al Madrid actual a través del amor, la música y la fractura social
- Protagonizada por Dora y Gerard Larrondo
- Cuatro artistas del Benidorm Fest ponen voz a la banda sonora de la película: Dora. Alice Wonder, Rosalinda y Funambulista
- Escrita y dirigida por Achero Mañas, ganador de cuatro Premios Goya, llegará a los cines en 2027
RTVE participa en ‘AMA’, la nueva película escrita y dirigida por Achero Mañas, cuyo rodaje acaba de comenzar. El cineasta, ganador de cuatro Premios Goya, firma una historia de amor, música y fractura social inspirada en ‘La historia de los Tarantos’, la obra teatral escrita por su padre, Alfredo Mañas, que actualiza el mito de Romeo y Julieta en el Madrid de hoy.
Protagonizada por Dora y Gerard Larrondo, la película se va a rodar durante cinco semanas en distintas localizaciones de la capital. El reparto se completa con Iván Lapadula, Javier Córdoba, Miguel Iriarte, Carlota Huguet, Elisabeth Gelabert, Sergio Peris-Mencheta y el propio Achero Mañas.
Amor, música y diferencias de clase
‘AMA’ narra la historia de Estrella y Alejandro, dos jóvenes músicos que viven en Madrid. Ella procede de un barrio humilde; él, de una familia acomodada. La música une sus vidas y transforma sus diferencias en un amor profundo, pero el peso de los conflictos heredados y la fractura social amenazarán su futuro. Solo la imaginación y la creación musical permanecerán como esperanza.
Según explica Achero Mañas, la película reflexiona "sobre la herencia de los odios y los rencores del pasado utilizando la música como eje argumental" y sitúa la historia en Madrid, "mi ciudad y donde he vivido prácticamente toda mi vida, y en el barrio de Carabanchel, donde ya rodé ‘El Bola’".
Cuatro artistas del Benidorm Fest, en la banda sonora
La música ocupa un lugar esencial en AMA. La composición musical está coordinada por Diego Postigo y las canciones han sido creadas por Dora y Alice Wonder, dos de las voces más representativas de la nueva escena musical española, con la participación de Diego Postigo y Achero Mañas y dos colaboraciones especiales de Rosalinda y Funambulista.
Los cuatro artistas, vinculados al Benidorm Fest, aportan su talento a una banda sonora que será interpretada en directo durante el rodaje por los propios actores.
Como apuesta artística, ‘AMA’ se rodará íntegramente con un iPhone 17 Pro Max. La decisión responde a la voluntad de Achero Mañas de trabajar con mayor libertad, utilizando varias cámaras simultáneamente y registrando la música en directo, sin interferir en el trabajo de los intérpretes. "Mi intención es trabajar con total libertad, sin ataduras y sin resultar invasivo para los actores, rodando con varias cámaras a la vez y registrando la música en directo, ya que los actores tocarán en vivo durante el rodaje", explica el director.
AMA es una producción de Las Islas de la Felicidad AIE, Wanda Visión, Wanda Films y Sunday Morning Productions, en coproducción con Saga Film (Bélgica), con la participación de RTVE y la colaboración del ICAA, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el programa MEDIA de la Unión Europea. La distribución en España correrá a cargo de Wanda Visión y su estreno en salas está previsto para 2027.