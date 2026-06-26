'Atención Obras' recibe a Adriana Ozores para hablar de ‘El jardín quemado’

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a Adriana Ozores con motivo de ‘El jardín quemado’, la nueva obra escrita y dirigida por Juan Mayorga que permanecerá en cartel en el Teatro de La Abadía de Madrid hasta el próximo 12 de julio.

El montaje explora la memoria, la dificultad de juzgar el pasado, la locura y las zonas grises de la condición humana. En la función, Adriana Ozores interpreta a Garay, una psiquiatra enfrentada a preguntas incómodas sobre la verdad, la responsabilidad y el recuerdo. Durante la entrevista, la actriz hablará también de su trabajo junto a Loreto Mauleón, Miguel Hermoso, Jesús Barranco, Joserra Iglesias y Mariano Llorente.

Considerada una de las intérpretes más destacadas de la escena española, Adriana Ozores repasará además una trayectoria marcada por títulos como ‘La Celestina’, ‘Macbeth’, ‘La cantante calva’ o ‘Los hijos’. La actriz reivindicará el valor del teatro clásico y recordará la influencia de figuras esenciales de la cultura española como su padre, José Luis Ozores, y sus tíos Antonio y Mariano Ozores.

Adriana Ozores y Cayetana Guillén Cuervo