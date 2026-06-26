'Atención Obras' recibe a Adriana Ozores para hablar de ‘El jardín quemado’
- La actriz presenta la nueva obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, que puede verse en el Teatro de La Abadía de Madrid
- Sábado 27 de junio, a las 18:25 horas en La 2 y RTVE Play
Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a Adriana Ozores con motivo de ‘El jardín quemado’, la nueva obra escrita y dirigida por Juan Mayorga que permanecerá en cartel en el Teatro de La Abadía de Madrid hasta el próximo 12 de julio.
El montaje explora la memoria, la dificultad de juzgar el pasado, la locura y las zonas grises de la condición humana. En la función, Adriana Ozores interpreta a Garay, una psiquiatra enfrentada a preguntas incómodas sobre la verdad, la responsabilidad y el recuerdo. Durante la entrevista, la actriz hablará también de su trabajo junto a Loreto Mauleón, Miguel Hermoso, Jesús Barranco, Joserra Iglesias y Mariano Llorente.
Considerada una de las intérpretes más destacadas de la escena española, Adriana Ozores repasará además una trayectoria marcada por títulos como ‘La Celestina’, ‘Macbeth’, ‘La cantante calva’ o ‘Los hijos’. La actriz reivindicará el valor del teatro clásico y recordará la influencia de figuras esenciales de la cultura española como su padre, José Luis Ozores, y sus tíos Antonio y Mariano Ozores.
Fotografía y música en el programa
Junto a Adriana Ozores, ‘Atención Obras’ visitará la exposición ‘Los Americanos’, del fotógrafo Robert Frank, incluida en la programación oficial de PHotoESPAÑA. La muestra ofrece una oportunidad única para contemplar por primera vez en España la serie completa de una de las obras más influyentes de la fotografía del siglo XX.
Además, el programa ofrecerá un reportaje sobre Triángulo de Amor Bizarro, que acaba de publicar nuevo disco y continúa ampliando una de las trayectorias más singulares del panorama independiente español. Como cada semana, la agenda cultural recomendará nuevas propuestas de música, arte y teatro en distintos puntos del país.
El programa se cerrará avanzando su próximo desplazamiento a Almagro, desde donde ofrecerá todos los detalles de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico.