'El perro andaluz by Manu Sánchez', líder de audiencia, recibe a Pastora Soler y Xavier Sardà

‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ regresa este jueves a La 1 tras confirmar su excelente acogida. El programa creció en su segunda entrega, lideró su franja y reunió a más de 4,1 millones de espectadores únicos, consolidando su propuesta de humor, entrevistas, música en directo y mirada crítica desde Andalucía para toda España.

Pastora Soler y un homenaje a Rocío Jurado

Dispuesta a ladrar más fuerte que nunca, Pastora Soler protagonizará un arranque musical muy especial con un homenaje a Rocío Jurado y la interpretación de ‘Qué no daría yo’ y ‘El punto de partida’. La artista conversará después con Manu Sánchez sobre su carrera, la copla, la libertad artística, la salud mental, su relación con el colectivo LGTBIQ+, su paso por Eurovisión y los retos a los que se enfrentan las mujeres en la industria musical.

La noche contará, además, con el estreno de María Galiana en un espacio concebido como una auténtica cátedra de vida. La actriz y maestra compartirá su mirada sobre la historia, la memoria, la educación, el papel de las mujeres, la salud mental, el amor y la España actual.

María Galiana

Xavier Sardà, actualidad y televisión

El programa recibirá también a Xavier Sardà, figura imprescindible de la radio y la televisión en España. El periodista repasará junto a Manu Sánchez la huella de ‘Crónicas Marcianas’, su forma de entender la televisión, los límites del humor y algunos de los grandes cambios que ha vivido el panorama mediático en las últimas décadas. La conversación abordará también la actualidad política y social, su relación con Cataluña y algunos de los personajes que marcaron una época en la historia reciente de la televisión.

Entre canciones, confesiones, carcajadas y algún que otro mordisco a la actualidad, Manu Sánchez seguirá ampliando su particular gobierno televisivo en una nueva entrega de ‘El perro andaluz’, un formato que continúa creciendo en audiencia y consolidando su conexión con el público.