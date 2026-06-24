'En Portada' cierra temporada con el estreno de 'EE.UU. Democracia under pressure'

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá y dirigido por Teresa Martin, estrena ‘EE.UU. Democracia under pressure’, un documental que analiza cómo está cambiando la vida de millones de personas en un país que el próximo 4 de julio celebra el 250º aniversario de su independencia.

Muchas de esas personas lo tienen más difícil para regularizar su situación; otras viven expuestas a las órdenes ejecutivas del gobierno Trump. Y todas viven bajo la vigilancia de empresas tecnológicas, como ‘Palantir’. Algunos expertos hablan incluso de que allí, en la cuna de la democracia, la propia democracia puede estar en riesgo.

Ataques a los derechos fundamentales como la ciudadanía por nacimiento, a la religión o insultos a la prensa son el día a día. Donald Trump gobierna a base de órdenes ejecutivas y en unos meses los ciudadanos valorarán su gestión en las elecciones de medio mandato.

'En Portada' estrena el documental 'EE.UU. Democracia under pressure'

Trump se ha hecho con el control absoluto de datos personales a través de las tecnológicas que los han cruzado entre distintas bases y los han ordenado. Con la excusa de la lucha contra la inmigración irregular y la promesa de deportar a 11 millones de personas, algunos expertos le acusan de estar creando un ejército privado para perpetuarse en el poder. Estos son algunos de los datos: 28 millones de dólares de presupuesto del ICE, 300.000 empleados federales a la calle y creación de los juzgados de “deportación”.

Capitolio de Estados Unidos

El equipo de ‘En Portada’ se ha desplazado a dos lugares clave: Florida, un estado republicano, y Pensilvania, un estado demócrata. En Miami, la ciudad con más detenciones migratorias de todo Estados Unidos, se viven dramas humanos a diario. En Filadelfia, el Ayuntamiento ha aprobado varias leyes “ICE out” para limitar el poder de los agentes en la ciudad.

Esta es la historia de un empresario que, en opinión de expertos, se considera un rey que está por encima de cualquier ley.