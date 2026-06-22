La Vuelta 26 presenta su spot oficial al ritmo de ‘Despierto Amándote’, de Miranda!

La Vuelta 26 ya tiene spot oficial. RTVE y Unipublic han presentado este domingo, en la previa del encuentro del Mundial entre España y Arabia Saudí, la pieza audiovisual que acompañará la promoción de la próxima edición de la ronda española durante todo el verano y que contará con la música de ‘Despierto Amándote’, la canción interpretada por Miranda!, dúo argentino finalista del Benidorm Fest 2026, elegida como sintonía oficial de la carrera.

El spot evoca el ambiente del verano, con imágenes marcadas por el sol, el mar y la luz del Mediterráneo, que tendrá un protagonismo destacado en La Vuelta 26. Entre esos escenarios sobresale Mónaco, que acogerá la salida oficial de la carrera y cuyo emblemático Casino de Montecarlo adquiere un papel central en la pieza, además de algunos lugares emblemáticos de su circuito con la aparición del piloto español Fernando Alonso. Todo ello se combina con la emoción, la pasión y la energía que caracterizan a La Vuelta, uniendo deporte, territorio y afición a través de algunas de las localizaciones más representativas de esta edición.

La sintonía oficial de La Vuelta es ya un emblema inseparable de la carrera, con más de 45 años de historia que combinan música y ciclismo. Desde que Sheila & B. Devotion pusieran ritmo a la primera edición con ‘Singing in the Rain’ en 1977, numerosos artistas nacionales e internacionales han acompañado con su música las distintas ediciones de la ronda española, convirtiéndose en parte fundamental de su identidad.

Como cada año, el estreno del spot marca el inicio de la cuenta atrás hacia una nueva edición. La pieza comenzará a emitirse el próximo 4 de julio coincidiendo con el arranque del Tour de Francia en Barcelona y acompañará la promoción de la carrera durante todo el verano, con 300 pases en los canales de RTVE. El 22 de agosto, La Vuelta partirá desde Mónaco y recorrerá Francia, Andorra y España en una edición que concluirá el 13 de septiembre en Granada.