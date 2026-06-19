'Verano judicial', este sábado en 'Informe Semanal'
- Además, en 'Radio Clásica (y moderna)', el programa se adelanta al Día Europeo de la Música sintonizando la emisora que sigue vibrando después de 60 años
- Sábado 20 de junio, a las 21:30 horas, en La 1, el Canal 24 Horas y RTVE Play
‘Informe Semanal’ pone el foco esta semana en la actualidad judicial. Después de una “primavera judicial” llega un verano plagado de citas en los juzgados con políticos de primera fila. Esta semana, José Luis Rodríguez Zapatero declaraba en la Audiencia Nacional por el "caso Plus Ultra". En el Congreso, Gobierno, socios y oposición han seguido a vueltas con un supuesto adelanto de elecciones que Pedro Sánchez sitúa no antes de 2027. Además, el programa se cuela esta semana en los estudios de Radio Clásica que, después de 60 años siendo todo un referente cultural, busca ahora hueco entre los oyentes más jóvenes.
'Verano judicial'
José Luis Rodríguez Zapatero, después de 29 días en silencio, se declaraba inocente de todo lo que se le acusa en el sumario conocido hace un mes y en el que aparecen, según sus palabras, "muy graves delitos que no he cometido". Posteriormente, solo emitió un breve comunicado, asegurando que nunca había influido, de ninguna forma, en el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra. El juez no le ha impuesto medidas cautelares, pero afirma que el expresidente "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" por los que se le está investigando. Ante el magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional, "ha estado muy serio, muy robusto, muy creíble", apunta en el programa Irene Dorta, de El País: "y creo que tiene que ser muy pulcro con lo que dice porque su credibilidad está en juego". Aunque "el impacto sobre la opinión pública y sobre el electorado ya es demoledor", añade la politóloga Cristina Monge. Según Beatriz Parera, de El Confidencial, "no ha despejado absolutamente ninguna duda. Lo que, al final, ha venido a decir todavía alienta más los indicios de blanqueo de capitales" a través de su trabajo como asesor en la empresa contratada para gestionar el rescate. Calama, tras escucharle, sí ha procedido a señalar como investigadas a sus dos hijas y a su secretaria como parte de la supuesta trama.
Se está a la espera de la sentencia del "caso mascarillas" y, también, del juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente. Y al procesamiento de Begoña Gómez se suman los coletazos del "caso Leire", que afectan a personas vinculadas con el PSOE. "Yo creo que el "caso Leire" es el que puede llegar más arriba en cuanto a la intervención del ejecutivo y, de manera concreta, del PSOE", señala Parera. Porque Leire "está siendo investigada como pieza importante de una organización que supuestamente lideraba Santos Cerdán, dedicada a intentar torpedear la acción de la justicia", explica Dorta.
En este contexto, el Partido Popular y Junts planteaban -esta semana, en el Congreso- la votación de una enmienda para reclamar un adelanto electoral. Sin plantear directamente una moción de censura, esta hubiera sido una estrategia no vinculante llamada a retratar a los socios habituales del ejecutivo. Finalmente, no salía adelante por la negativa de la Mesa del Congreso. "Cualquier alumno de primer año de Ciencias Políticas sabe que la prerrogativa de la convocatoria de unas elecciones corresponde única y exclusivamente al presidente del Gobierno", aclara Joan Navarro, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III: "intentar forzar algo diferente a través de un subterfugio, como es una enmienda parlamentaria, es un acto bastante ridículo". Sánchez insistía en el plenario del miércoles y, posteriormente, desde la capital comunitaria, que no habrá elecciones antes del 2027.
'Radio Clásica (y moderna)'
Radio Clásica está celebrando, este año, sus seis décadas de vida no solo como una de las marcas emblemáticas de RNE, sino también como referente cultural de nuestro país. Es la única emisora dedicada en exclusiva a la música clásica y, entre sus objetivos, más allá de la divulgación, está además el entretenimiento, intentando derribar estereotipos. "Que la música clásica tenga el prejuicio de que es elitista, clasista... Bueno, yo nunca he entendido lo de los prejuicios. Si piensas así, te estás perdiendo cosas maravillosas", nos confiesa Martín Llade, una de las voces más reconocidas de Radio Clásica y el encargado de narrarnos, cada Año Nuevo, el concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena: "la clásica es la banda sonora del mundo, de la historia del ser humano". En la misma línea, Fernando Blázquez y Ana Cortijo, que conducen el programa ‘Clásicos Populares’, añaden que "la música clásica forma parte de tu vida en muchos sentidos" y que "la consumimos sin darnos cuenta". Su empeño es acercarse, cada día, de forma amena y divertida, a nuevos públicos.
"Nuestro oyente tiene un perfil muy concreto", cuenta Eva Sandoval, directora de Radio Clásica: "nuestro target está entre los 50/60 años, pero ahora contamos con un medio de comunicación maravilloso, que son las redes sociales". En esa adaptación a los nuevos tiempos, han surgido voces como la de Necko Vidal. Es violinista y divulgador. Sus mensajes, claros y sencillos, llegan puntualmente a sus dos millones de seguidores. ‘Informe Semanal’ sale a la calle con él y con su violín donde nos demuestra cómo sabe reinterpretar y actualizar a algunos de los más conocidos clásicos. "La música clásica, en un contexto adecuado, ¡claro que funciona! ¡Claro que interesa!", asegura: "si a una persona le interesa por qué un cantante pop ha hecho una canción, por qué no va a querer saber la razón por la que Chaikovski escribió ‘Romeo y Julieta’. O por qué Mozart hizo ‘La flauta mágica’".
200.000 oyentes sintonizan diariamente Radio Clásica, que ya cuenta con 50.000 seguidores en redes sociales. Pero, además, no podemos olvidar que, como hilo conductor, sirve de inspiración a muchos de los alumnos de los 300 conservatorios oficiales que hay en nuestro país.