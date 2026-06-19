'Verano judicial', este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ pone el foco esta semana en la actualidad judicial. Después de una “primavera judicial” llega un verano plagado de citas en los juzgados con políticos de primera fila. Esta semana, José Luis Rodríguez Zapatero declaraba en la Audiencia Nacional por el "caso Plus Ultra". En el Congreso, Gobierno, socios y oposición han seguido a vueltas con un supuesto adelanto de elecciones que Pedro Sánchez sitúa no antes de 2027. Además, el programa se cuela esta semana en los estudios de Radio Clásica que, después de 60 años siendo todo un referente cultural, busca ahora hueco entre los oyentes más jóvenes.

'Verano judicial'

José Luis Rodríguez Zapatero, después de 29 días en silencio, se declaraba inocente de todo lo que se le acusa en el sumario conocido hace un mes y en el que aparecen, según sus palabras, "muy graves delitos que no he cometido". Posteriormente, solo emitió un breve comunicado, asegurando que nunca había influido, de ninguna forma, en el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra. El juez no le ha impuesto medidas cautelares, pero afirma que el expresidente "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" por los que se le está investigando. Ante el magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional, "ha estado muy serio, muy robusto, muy creíble", apunta en el programa Irene Dorta, de El País: "y creo que tiene que ser muy pulcro con lo que dice porque su credibilidad está en juego". Aunque "el impacto sobre la opinión pública y sobre el electorado ya es demoledor", añade la politóloga Cristina Monge. Según Beatriz Parera, de El Confidencial, "no ha despejado absolutamente ninguna duda. Lo que, al final, ha venido a decir todavía alienta más los indicios de blanqueo de capitales" a través de su trabajo como asesor en la empresa contratada para gestionar el rescate. Calama, tras escucharle, sí ha procedido a señalar como investigadas a sus dos hijas y a su secretaria como parte de la supuesta trama.

Se está a la espera de la sentencia del "caso mascarillas" y, también, del juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente. Y al procesamiento de Begoña Gómez se suman los coletazos del "caso Leire", que afectan a personas vinculadas con el PSOE. "Yo creo que el "caso Leire" es el que puede llegar más arriba en cuanto a la intervención del ejecutivo y, de manera concreta, del PSOE", señala Parera. Porque Leire "está siendo investigada como pieza importante de una organización que supuestamente lideraba Santos Cerdán, dedicada a intentar torpedear la acción de la justicia", explica Dorta.

En este contexto, el Partido Popular y Junts planteaban -esta semana, en el Congreso- la votación de una enmienda para reclamar un adelanto electoral. Sin plantear directamente una moción de censura, esta hubiera sido una estrategia no vinculante llamada a retratar a los socios habituales del ejecutivo. Finalmente, no salía adelante por la negativa de la Mesa del Congreso. "Cualquier alumno de primer año de Ciencias Políticas sabe que la prerrogativa de la convocatoria de unas elecciones corresponde única y exclusivamente al presidente del Gobierno", aclara Joan Navarro, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III: "intentar forzar algo diferente a través de un subterfugio, como es una enmienda parlamentaria, es un acto bastante ridículo". Sánchez insistía en el plenario del miércoles y, posteriormente, desde la capital comunitaria, que no habrá elecciones antes del 2027.