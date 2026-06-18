RNE Audio reivindica el Lyceum Club Femenino en un especial desde la Feria del Libro de Madrid: "Querían adelantar el reloj de España"

¿Qué ocurre cuando un grupo de mujeres decide reunirse para pensar, debatir y construir un espacio propio en una sociedad que apenas les reconoce derechos? Esa fue una de las preguntas que atravesó el especial de RNE Audio dedicado al centenario del Lyceum Club Femenino, grabado con público en la Feria del Libro de Madrid.

Dirigido y presentado por Lola Martínez Rojo, editora de Igualdad de Radio Nacional de España, el programa combinó entrevistas, literatura, poesía, música en directo y ficción sonora para acercar al público la historia de una institución pionera fundada en 1926 que contribuyó decisivamente a la modernización cultural y social de España.

Un espacio revolucionario para las mujeres La primera invitada fue Tània Balló, comisaria del Centenario del Lyceum Club Femenino impulsado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, quien destacó el carácter transformador de una institución que reunió a algunas de las mujeres más brillantes de su tiempo. "El Lyceum fue un espacio que rompía con las normas, fue un espacio propio donde las mujeres construyeron algo nuevo, se cuidaron y terminó siendo un espacio revolucionario", afirmó. Balló recordó que el Lyceum fue mucho más que un club cultural. Fue una red de apoyo, creación y pensamiento femenino en una España todavía marcada por profundas desigualdades. Un lugar desde el que sus socias imaginaron nuevas formas de participación social y cultural para las mujeres. La investigación emprendida por el Ministerio de Cultura con motivo del Centenario ha permitido elaborar el mayor censo de socias del Lyceum publicado hasta la fecha, con más de 500 nombres propios. Biografías y fotografías de cada una de ellas nutren este censo, que el Ministerio ha puesto a disposición de la ciudadanía e investigadores en www.lyceumclub.es. Durante la conversación, Balló repasó algunas de las actividades organizadas con motivo del centenario, entre ellas la gran exposición que acogerá la Fundación Ortega-Marañón a partir de septiembre, así como ciclos de cine en Filmoteca Española, congresos, mesas redondas y proyectos de creación contemporánea destinados a acercar al público la historia y el legado de las liceístas. Especial RNE Audio desde Feria del Libro de Madrid

Las mujeres que quisieron cambiar España Uno de los momentos centrales del programa fue la conversación con la periodista y escritora Eva Cosculluela, autora de ‘El club de las modernas’ (Seix Barral), una investigación que rescata la historia de las socias del Lyceum y su influencia en los cambios sociales impulsados durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. A través de su trabajo, Cosculluela recupera las trayectorias de figuras ampliamente conocidas como Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen Baroja o Zenobia Camprubí, pero también las de mujeres menos presentes en los relatos históricos, como Pilar de Zubiaurre, Isabel de Oyarzábal o Rosario Lacy, cuya contribución fue igualmente decisiva para la vida de la institución. Precisamente, el programa recuperó también la memoria de Rosario Lacy a través del testimonio de su nieta, Rocío Elorrieta, que compartió con el público el recuerdo de una generación de mujeres cuyos proyectos, carreras y sueños quedaron abruptamente truncados por la Guerra Civil y el exilio. Durante la entrevista, Cosculluela explicó que las integrantes del Lyceum evitaron identificarse públicamente como feministas porque el término estaba profundamente estigmatizado en la época. "Las liceístas no quisieron utilizar la palabra feminismo porque estaba muy mal vista. Se la asociaba a las sufragistas británicas, mucho más activas y reivindicativas, y aquí se utilizaba para dar miedo, algo que conecta con el momento actual", señaló. Sin embargo, la autora recordó que, más allá de las palabras, su acción tuvo una clara dimensión transformadora. "Estas mujeres, a pesar de que en sus estatutos decía que no se iban a involucrar en política, tardaron muy poco en hacerlo. Impulsaron la reforma del artículo 438, que establecía pena de destierro para el hombre que asesinara a su mujer por adulterio mientras que a la mujer solo por el hecho de ser adúltera se la condenaba a prisión", explicó. Para Cosculluela, el proyecto del Lyceum trascendía la defensa de los derechos de las mujeres. "Las liceístas insistían mucho en que haciendo que la condición de la mujer progresara conseguirían el progreso de la sociedad entera. Lo que querían, como dijo Teresa León, era 'adelantar el reloj de España'", destacó. La escritora también reflexionó sobre el desconocimiento que todavía existe en torno a esta historia. "Antes de escribir el libro hice una pequeña encuesta a amigos que son profesores universitarios, dramaturgos e investigadores y comprobé que muchos no sabían nada del Lyceum. Entendí entonces que era necesario hacer este ensayo", explicó.

Carmen Conde: poesía, memoria y emoción La memoria del Lyceum también llegó al escenario a través de la música y la poesía. La cantaora Anabel Silva, acompañada por el guitarrista Derek Giles, interpretó en directo unos versos de Carmen Conde, socia del Lyceum y primera mujer académica de número de la Real Academia Española. La actriz Isabel Andrés puso después voz al poema 'Ante ti', en uno de los momentos más emotivos del encuentro, recordando la extraordinaria aportación de las mujeres a la literatura y la cultura españolas del siglo XX.

Caminar la memoria El programa también presentó una de las iniciativas más innovadoras del centenario: el 'DramaWalker Lyceum Club Femenino', una propuesta impulsada por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, que encargó al Centro Dramático Nacional el diseño y desarrollo de esta experiencia artística y sonora para conmemorar los cien años del Lyceum Club Femenino. La coordinadora artística Irene Herráez explicó cómo este paseo sonoro invita a recorrer Madrid siguiendo las huellas del Lyceum a través de trece piezas de radioteatro creadas por dramaturgas contemporáneas. Cada parada reconstruye escenas, conversaciones y momentos fundamentales de la historia del club, convirtiendo la ciudad en un gran escenario donde pasado y presente dialogan a través de la ficción sonora.