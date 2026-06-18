El cineasta mexicano Michel Franco, padrino de 'Días de cine'

‘Días de cine’ nombra padrino esta semana a Michel Franco, director de títulos como ‘Las hijas de Abril’, ‘Nuevo Orden’, ‘Sundown’, o ‘Dreams’, que llega ahora a los cines de España. El cineasta mexicano ofrece su particular mirada sobre las relaciones tóxicas entre Estados Unidos y Mexico en este drama romántico con Jessica Chastain como protagonista, que interpreta a una mujer americana adinerada inmersa en una relación sentimental con un joven inmigrante mexicano que ejerce de bailarín de ballet, interpretado por Isaac Hernández.

El reparto lo completan Rupert Friend, Marshall Bell, Jim Anderson, Eligio Meléndez y Tracy Todd, entre otros. ‘Dreams’ recibió la nominación al Oso de oro a la mejor película en el último Festival de Berlín.

48.26 min Días De Cine: Entrevista completa con Michel Franco