El cineasta mexicano Michel Franco, padrino de 'Días de cine'
- Estrena ‘Dreams’, protagonizada por Jessica Chastain
- La entrevista completa ya está disponible en la web del programa
- Este sábado 20 de junio a las 18:55 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ nombra padrino esta semana a Michel Franco, director de títulos como ‘Las hijas de Abril’, ‘Nuevo Orden’, ‘Sundown’, o ‘Dreams’, que llega ahora a los cines de España. El cineasta mexicano ofrece su particular mirada sobre las relaciones tóxicas entre Estados Unidos y Mexico en este drama romántico con Jessica Chastain como protagonista, que interpreta a una mujer americana adinerada inmersa en una relación sentimental con un joven inmigrante mexicano que ejerce de bailarín de ballet, interpretado por Isaac Hernández.
El reparto lo completan Rupert Friend, Marshall Bell, Jim Anderson, Eligio Meléndez y Tracy Todd, entre otros. ‘Dreams’ recibió la nominación al Oso de oro a la mejor película en el último Festival de Berlín.
Los estrenos destacados de la semana
Los fans del cine de animación están de enhorabuena tras la llegada a nuestras salas de la quinta entrega de ‘Toy Story’, cuyo estreno coincide con el 30 aniversario de la primera película de la saga en la que John Lasseter y Pixar redefinieron la categoría cinematográfica, al menos en Estados Unidos. El programa repasará esas tres décadas de aventuras de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos y, por supuesto, analizará el capítulo más reciente de ‘Toy Story’.
Además, llegan desde Francia tres películas: La comedia ‘El placer es mío’, ‘15 pruebas de amor’, un retrato que plasma lo que supone la maternidad en el seno de una pareja de mujeres, y el thriller de Dóminik Moll, ‘Caso 137’.
Tras sorprender a la crítica en Cannes, llega el momento de presentar ante el gran público ‘Viva’, la tragicomedia participada por RTVE de Aina Clotet, quien protagoniza y dirige, además de coescribir el guion.
Completan los estrenos de la semana la también española ‘Bajo el mismo sol’, un drama ambientado en el Caribe del siglo XIX que dirige Ulises Porra, y la película sueca de terror ‘Habitación nº 13’, una inquietante historia de posesiones infernales y otros horrores.