'Aquí hay trabajo', galardonado en los VI Premios INGENIA 100% Talento

El programa de La 2 dedicado al mundo laboral ‘Aquí hay trabajo’ ha sido galardonado en la VI Edición de los Premios INGENIA 100% Talento, que otorga el Instituto de la Ingeniería de España, en la categoría de Trabajos periodísticos emitidos en televisión por “su labor continuada en la visibilización del mercado laboral técnico y de las profesionales de la ingeniería”.

El director y presentador del programa, Antolín Romero y la presentadora, María José Molina, han recogido el galardón en una ceremonia celebrada este martes 16 de junio en la sede del Instituto de la Ingeniería de España en Madrid.

Estos premios suponen un reconocimiento que distingue a personas e instituciones que han realizado trabajos periodísticos, programas educativos o iniciativas de divulgación que ayudan a dar a conocer la ingeniería, fomentan la igualdad y promueven el interés por la formación técnica y científica sin distinción de género.

En esta edición también ha sido premiado en la categoría Divulgación de la ingeniería el proyecto SAPIÈNCIA, una iniciativa que acerca la investigación y la ingeniería a los jóvenes desde edades tempranas.

‘Aquí hay trabajo’ se emite de lunes a viernes a las 09:30 horas en La 2 y RTVE Play.