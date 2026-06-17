El tiempo hoy 17 de junio en España: once comunidades en alerta por tormentas o altas temperaturas

La estabilidad y las altas temperaturas marcan este miércoles gran parte de la península, salvo Galicia, el noroeste de Castilla y León, la cordillera Cantábrica que registran lluvias y tormentas fuertes. También pueden afectar a otras áreas de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte.

Hay once comunidades en aviso amarillo: siete de ellas por altas temperaturas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja) y tres por lluvias y tormentas (Asturias, Cantabria y Galicia) y una solo por tormentas, peor sin descartar granizo (Castilla y León, en tres de sus provincias: León Palencia y Zamora).