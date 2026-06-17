El tiempo hoy 17 de junio en España: once comunidades en alerta por tormentas o altas temperaturas
- Estabilidad general con chubascos en Galicia, Castilla y León y Cantabria
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La estabilidad y las altas temperaturas marcan este miércoles gran parte de la península, salvo Galicia, el noroeste de Castilla y León, la cordillera Cantábrica que registran lluvias y tormentas fuertes. También pueden afectar a otras áreas de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte.
Hay once comunidades en aviso amarillo: siete de ellas por altas temperaturas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja) y tres por lluvias y tormentas (Asturias, Cantabria y Galicia) y una solo por tormentas, peor sin descartar granizo (Castilla y León, en tres de sus provincias: León Palencia y Zamora).
Noches tropicales en el suroeste y litoral mediterráneo
Las temperaturas máximas suben de forma generalizada y superan los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste; los 36-38 en el valle del Ebro y los 38-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde podrían llegar a los 40.
En cuanto a las mínimas, bajan en el tercio este y se mantienen sin cambios en los litorales del norte al tiempo que subirán en el resto. Se prevén, asimismo, noches tropicales, que no bajan de los 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos.
El parte apunta a un predomino del viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y en Baleares. Sopla flojo en el Cantábrico y en Galicia y variable en las mesetas. En Canarias, el alisio es flojo o moderado.
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