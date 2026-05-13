Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 12 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 12 de mayo fue la siguiente:

13 - 18 - 45 - 24 - 16 - 37. Complementario: 35. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.193.551,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 66.288,22 Tercera (4) 105 631,32 Cuarta (4) 4.914 20,23

Quinta (3) 81.054 4,00 Reintegro 436.299

0,50