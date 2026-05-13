Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 12 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 12 de mayo fue la siguiente:
13 - 18 - 45 - 24 - 16 - 37. Complementario: 35. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.193.551,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|66.288,22
|Tercera (4)
|105
|631,32
|Cuarta (4)
|4.914
| 20,23
|Quinta (3)
|81.054
|4,00
|Reintegro
| 436.299
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
26 - 35 - 32 - 36 - 4 Estrellas: 7 - 5
Con una recaudación de 42.740.781,60 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 83.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Zújar (Granada).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|0
|0,00
|TERCERA (5+0)
|3
| 229.375,53
|CUARTA (4+2)
|23
|1.765,38
|QUINTA (4+1)
|414
|180,67
|SEXTA (3+2)
|1.359
|58,18
|SEPTIMA (4+0)
| 984
|56,47
|OCTAVA (2+2)
|22.052
|12,60
|NOVENA (3+1)
|22.838
|13,57
|DECIMA (3+0)
|47.072
|12,26
|UNDECIMA (1+2)
|137.523
|5,08
|DUODECIMA (2+1)
|369.066
|5,96
|DECIMOTERCERA (2+0)
|748.811
|4,73
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.