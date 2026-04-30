'Noticias Andalucía', de RTVE, ahora también los fines de semana

RTVE Andalucía ampliará su oferta informativa con la emisión de ‘Noticias Andalucía’ también durante los fines de semana. Este impulso comenzará el próximo 2 de mayo a las 13:55 con la duración habitual de los territoriales de TVE. El estreno será presentado por el director de RTVE Andalucía, Diego Garcés, y coincide con el inicio de la campaña electoral de las elecciones andaluzas del 17M, en un contexto de especial intensidad informativa en la comunidad.

Para hacer frente a este reto, el nuevo Centro de Producción de RTVE Andalucía ha llevado a cabo un refuerzo de plantilla en las ocho provincias, lo que permitirá apostar por formatos más dinámicos y una mayor capacidad de respuesta informativa. Además, esta presencia sobre el terreno permitirá acudir a los numerosos eventos que se celebran en Andalucía y aportar un mayor análisis de la actualidad.

El estreno de esta nueva etapa de ‘Noticias Andalucía’ contará con la actuación de los ganadores del Benidorm Fest 2026, los andaluces Tony Grox & LUCYCALYS.

Este modelo de expansión ya se encuentra operativo en otras comunidades como Canarias y Cataluña, y está previsto que se implante próximamente en la Comunidad Valenciana, consolidando así una estrategia territorial sólida y cercana a la ciudadanía.