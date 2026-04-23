'Historia de nuestro cine' recupera 'Mi querida señorita' de Jaime de Armiñán

‘Historia de nuestro cine’ recupera este viernes ‘Mi querida señorita’ de Jaime de Armiñán (1972), una película pionera en reivindicar la diversidad de género y que, según José Luis López Vázquez, protagonista de la cinta, fue “el trabajo más peligroso de toda su vida”. Un viaje de autodescubrimiento y de autoamor. La película estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera en 1972.

En el coloquio intervendrán el director Fernando González Molina, quien ha dirigido una adaptación libre de la película de Armiñán, que llegará a Netflix el próximo 1 de mayo tras su estreno en cines el 17 de abril; la protagonista de la película, la actriz, Elisabeth Martínez; Mariona Borrull, critique y programadore de cine; y Alejandro Melero, escritor y profesor de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador habitual del programa. La presentación de ‘Mi querida señorita’ correrá a cargo de la crítica cinematográfica y colaboradora habitual del programa Marta Medina.