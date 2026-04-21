RTVE vivirá el mejor tenis del mundo en el Mutua Madrid Open 2026
- Teledeporte emitirá seis duelos por jornada, y un programa diario con toda la actualidad y protagonistas desde la Caja Mágica
- RNE cubrirá todo el torneo y ofrecerá un especial de ‘Radiogaceta de los deportes’ el día 28 desde la Caja Mágica
- En RTVE Play, hasta ocho pistas en directo. Amplia cobertura en el portal RTVE Deportes y las redes sociales
El Mutua Madrid Open encara su 24ª edición -la 18ª desde su traslado a la tierra batida de la Caja Mágica- para reunir a los mejores tenistas del mundo. Tras su amplia cobertura desde Barcelona del ATP 500 Conde de Godó, RTVE también estará en Madrid para retransmitir el cuarto Masters 1000 del año a través de Teledeporte, RNE y RTVE Play.
Una cita con dos grandes ausencias, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que allanan el camino del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que puede convertirse en el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 consecutivos si consigue levantar su primer trofeo en Madrid. El noruego Casper Ruud defiende título en un torneo que contará también con Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Lorenzo Musetti o Andrey Rublev, y españoles como Alejandro Davidovich, Martín Landaluce o Rafa Jódar.
En el cuadro femenino, la española Paula Badosa regresa a la Caja Mágica para competir en un cuadro principal que cuenta con la triple campeona y número un del mundo, Aryna Sabalenka, y otras favoritas como Iga Swiatek, Elena Rybakina o Coco Gauff.
Amplio despliegue de RTVE
RTVE se volcará en el torneo con un gran despliegue técnico y de profesionales para acercar a la audiencia toda la emoción, hasta las finales femenina y masculina de los días 2 y 3 de mayo.
En TVE, el torneo comenzará en Teledeporte, que emitirá seis duelos diarios. Arseni Pérez, Rocío Señan, Jaume Palomar y Eva Aguilera se encargan de la narración, junto a Pablo Andujar, Anabel Medina, Tomás Carbonell y José Luis Villuendas como comentaristas técnicos. Y desde el set de RTVE en la Caja Mágica, Fe López conducirá el programa diario, con la edición de Pablo Miranda, y Nico Díaz, Nuria Godoy, Virtudes Fernández y Odei Cachero a pie de pista.
Radio Nacional de España ofrecerá una amplia cobertura, con un despliegue informativo especial durante toda la competición en sus informativos, boletines y sus principales espacios deportivos: ‘Tablero Deportivo’, ‘Radiogaceta de los Deportes’ y ‘El Vestuario’. Además, el martes 28 de abril realizará un especial de ‘Radiogaceta de los deportes’, en directo desde la Caja Mágica, para acercar todo lo que ocurra en el torneo con protagonistas, entrevistas y el mejor análisis.
RTVE Play ofrecerá todos los partidos de rondas individuales con la retransmisión simultánea de hasta ocho pistas en directo. La plataforma de RTVE ha lanzado una portada especial para seguir los encuentros, revivir los mejores momentos y volver a ver los partidos completos.
Además, el área de Deportes de RTVE.es incluirá un seguimiento diario de los partidos, noticias, crónicas y vídeos de los mejores puntos de cada encuentro. Los partidos, sus highlights y el ambiente en la Caja Mágica tendrán una amplia cobertura en las redes sociales de Teledeporte en X, Instagram, Facebook y Tik Tok, y los usuarios podrán comentar con el hashtag #TenisRTVE.