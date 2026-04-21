RTVE vivirá el mejor tenis del mundo en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open encara su 24ª edición -la 18ª desde su traslado a la tierra batida de la Caja Mágica- para reunir a los mejores tenistas del mundo. Tras su amplia cobertura desde Barcelona del ATP 500 Conde de Godó, RTVE también estará en Madrid para retransmitir el cuarto Masters 1000 del año a través de Teledeporte, RNE y RTVE Play.

Una cita con dos grandes ausencias, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que allanan el camino del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que puede convertirse en el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 consecutivos si consigue levantar su primer trofeo en Madrid. El noruego Casper Ruud defiende título en un torneo que contará también con Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Lorenzo Musetti o Andrey Rublev, y españoles como Alejandro Davidovich, Martín Landaluce o Rafa Jódar.

En el cuadro femenino, la española Paula Badosa regresa a la Caja Mágica para competir en un cuadro principal que cuenta con la triple campeona y número un del mundo, Aryna Sabalenka, y otras favoritas como Iga Swiatek, Elena Rybakina o Coco Gauff.

Feliciano López, Coco Gauff, José Luis Martínez Almeida, Casper Ruud, Ignacio Garralda y Garbiñe Muguruza en la presentación del Mutua Madrid Open 2026 EFE