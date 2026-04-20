Alcaraz y Sabalenka, premios Laureus 2026 a los mejores deportistas; Lamine Yamal, mejor joven

El tenista español Carlos Alcaraz y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka fueron premiados este lunes en Madrid como los mejores deportistas del último año en la gala Laureus 2026, que reconoció también al PSG como mejor equipo, al inglés Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula Uno como revelación, y al nadador brasileño Gabriel Araújo como mejor deportista paralímpico.

A la nómina de galardones en el ayuntamiento de Madrid, sede por tercera vez consecutiva, se sumaron el golfista norirlandés Rory McIllroy como reaparición con su título en el Masters después de once años, la campeona estadounidense de snowboard Chloe Kim, como deportista de acción, y la iniciativa Fútbol Más, surgida en Chile e implantada en 11 países, con el premio por el cambio social, por su trabajo para promover la inclusión a través del deporte.

El premio al deportista leyenda, que hace un año recogió Rafa Nadal, fue para Nadia Comanecci, embajadora de Laureus, y la Fundación distinguió también con dos premios de nueva creación al jugador del Barcelona Lamine Yamal, como el deportista joven, y el exfutbolista alemán del Real Madrid Toni Kroos como inspiración por su fundación para ayudar a niños enfermos y su escuela de fútbol.