La 1 (19,4%) conquista la audiencia del sábado y arrasa con la final de la Copa del Rey, lo más visto del año en televisión

La 1 (19,4%) conquistó las audiencias del sábado con la emisión de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad: 4.286.000 espectadores, 37,3% de share y 8.552.000 contactos. Fue lo más visto del año en televisión, tras las Campanadas de Nochevieja y líder absoluto del día y en todas las franjas de edad de 4 a mayores de 65 años.

La 1 lideró las franjas de madrugada (6,8%), mañana (11,8%), prime time (36,3%) y late night (19,3%) y consiguió el minuto de oro del sábado, a las 23:52 horas con una media de 5.363.000 personas (47,3%) pendientes del desenlace de la Copa del Rey.

La final de la Copa del Rey, lo más visto del año El partido arrasó con 4.286.000 espectadores, un 37,3% de share y 8.552.000 contactos, y fue líder en todas las franjas de edad: un 50,8% de 4 a 12 años; 58,5% de 13 a 24; 42,1% de 25 a 44; 38,7% de 45 a 64 años; y un 30,9% en mayores de 65 años. En la prórroga, la audiencia ascendió a una media de 4.705.000 seguidores, un 39,6% de cuota y 6.585.000 espectadores únicos, y culminó con la tanda de penaltis, que se elevó hasta el 45,5% de cuota, 5,2 millones de espectadores y más de 5,6 millones de contactos. Tras finalizar el partido, el post de la final de la Copa del Rey consiguió un 29,6% de cuota, 2,5 millones de espectadores y 6.362.000 contactos. La actuación de Tony Grox & LUCYCALYS, con ‘T’AMARÉ’, canción ganadora del Benidorm Fest 2026, durante el previo de la final de Copa en el estadio de la Cartuja, reunió a una media de 1.162.000 espectadores y un 15,2% de cuota. En RTVE Play, la final fue seguida en directo por 558.660 visitantes únicos (865.417 visualizaciones totales) a través de todas sus señales disponibles. El partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se convierte en el evento en directo más visto del año en RTVE Play. El minuto de oro se alcanzó a las 22:15 horas, con 105.557 espectadores concurrentes coincidiendo con el gol del Atlético de Madrid que igualó el marcador con la Real Sociedad. 73.247 visitantes únicos consumieron el contenido del minuto a minuto del partido. Además, la final acumula casi 3 millones de visualizaciones y supera las 52.000 interacciones en redes sociales, siendo Teledeporte la cuenta con mayor porcentaje, un 77%. Instagram lidera el consumo (31,9%), seguido muy de cerca por X (30,04%) y TikTok (25%). El contenido más visto, con cerca de 210.000 impresiones, es un vídeo de TikTok sobre el ambiente previo en Sevilla: “Gran ambiente en Sevilla antes de la final de #LaCopaRTVE. Los aficionados de ambos equipos han disfrutado de la jornada previa al choque”.