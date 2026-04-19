La 1 (19,4%) conquista la audiencia del sábado y arrasa con la final de la Copa del Rey, lo más visto del año en televisión
- Promedia casi 4,3 millones de espectadores, un 37,3% y más de 8,5 millones de contactos. Es el evento en directo más visto en RTVE Play este año
- La ronda de penaltis, lo más visto del partido, con un 45,5% de cuota, 5,2 millones de espectadores y 5,6 millones de contactos
- La actuación de Tony Grox & LUCYCALYS en el previo del partido anota un 15,2% de cuota y 1.162.000 espectadores
- RTVE volvió a volcarse con la gran fiesta del fútbol español, con un gran despliegue en TVE, RNE y RTVE Digital
La 1 (19,4%) conquistó las audiencias del sábado con la emisión de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad: 4.286.000 espectadores, 37,3% de share y 8.552.000 contactos. Fue lo más visto del año en televisión, tras las Campanadas de Nochevieja y líder absoluto del día y en todas las franjas de edad de 4 a mayores de 65 años.
La 1 lideró las franjas de madrugada (6,8%), mañana (11,8%), prime time (36,3%) y late night (19,3%) y consiguió el minuto de oro del sábado, a las 23:52 horas con una media de 5.363.000 personas (47,3%) pendientes del desenlace de la Copa del Rey.
La final de la Copa del Rey, lo más visto del año
El partido arrasó con 4.286.000 espectadores, un 37,3% de share y 8.552.000 contactos, y fue líder en todas las franjas de edad: un 50,8% de 4 a 12 años; 58,5% de 13 a 24; 42,1% de 25 a 44; 38,7% de 45 a 64 años; y un 30,9% en mayores de 65 años.
En la prórroga, la audiencia ascendió a una media de 4.705.000 seguidores, un 39,6% de cuota y 6.585.000 espectadores únicos, y culminó con la tanda de penaltis, que se elevó hasta el 45,5% de cuota, 5,2 millones de espectadores y más de 5,6 millones de contactos. Tras finalizar el partido, el post de la final de la Copa del Rey consiguió un 29,6% de cuota, 2,5 millones de espectadores y 6.362.000 contactos.
La actuación de Tony Grox & LUCYCALYS, con ‘T’AMARÉ’, canción ganadora del Benidorm Fest 2026, durante el previo de la final de Copa en el estadio de la Cartuja, reunió a una media de 1.162.000 espectadores y un 15,2% de cuota.
En RTVE Play, la final fue seguida en directo por 558.660 visitantes únicos (865.417 visualizaciones totales) a través de todas sus señales disponibles. El partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se convierte en el evento en directo más visto del año en RTVE Play. El minuto de oro se alcanzó a las 22:15 horas, con 105.557 espectadores concurrentes coincidiendo con el gol del Atlético de Madrid que igualó el marcador con la Real Sociedad. 73.247 visitantes únicos consumieron el contenido del minuto a minuto del partido.
Además, la final acumula casi 3 millones de visualizaciones y supera las 52.000 interacciones en redes sociales, siendo Teledeporte la cuenta con mayor porcentaje, un 77%. Instagram lidera el consumo (31,9%), seguido muy de cerca por X (30,04%) y TikTok (25%). El contenido más visto, con cerca de 210.000 impresiones, es un vídeo de TikTok sobre el ambiente previo en Sevilla: “Gran ambiente en Sevilla antes de la final de #LaCopaRTVE. Los aficionados de ambos equipos han disfrutado de la jornada previa al choque”.
Información y deporte, claves en el éxito de audiencia
Los informativos de RTVE vuelven a ser clave en las audiencias del sábado: el Telediario 2, emitido en el descanso del partido, lideró su franja con casi 4 millones de espectadores y un 34% de cuota en La 1. El Telediario 1 obtuvo un promedio de 1.242.000 espectadores y 14,6% en La 1 y el Canal 24 horas. Y a primera hora, Noticias Fin de Semana 24 horas fue líder también, con hasta un 21,9% de share en La 1 y el Canal 24 horas.
En una jornada eminentemente deportiva, también destacó la goleada de la selección femenina de fútbol a Ucrania. El partido de clasificación para el Mundial reunió por la tarde en La 1 a 2.460.000 espectadores únicos (9%) en La 1.