La 1, cadena líder del fin de semana

La 1 ha liderado las audiencias de todo el fin de semana con una programación diversa en la que ha brillado el cine de ‘Misión Imposible’, la información y el entretenimiento. Este domingo registró un 10,7% y se impuso en las franjas de mañana (9,6%), tarde (10%) y prime time (12,3%).

Lo más visto ayer en La 1 fue el Telediario 2, presentado por Lourdes Maldonado, líder de su franja, con 1.540.000 espectadores de media (13,2%). Junto con Canal 24 horas alcanzó los 1.649.000 espectadores de media y más de 3,4 millones de contactos (14,1%).

Destacó ayer el estreno de ‘Misión Imposible: Sentencia mortal’, la última entrega de la saga que triunfó en La 1 todo este fin de semana. Reunió a 1.311.000 espectadores, una cuota del 12,9% y superó los 4 millones de contactos. Esta oferta lideró en casi todas las edades: en jóvenes de 13 a 24 (21,4%) y adultos de 45 a 64 (16,8%)

Este domingo también lideraron sus franjas de emisión la primera Sesión de tarde, con 'Cualquiera menos tú' (11,6 % y 3.142.000 contactos), y la Sesión de tarde 2 con 'Te puede pasar a tí' (10,6%) con 2.671.000 contactos. Sesión de Tarde 3, 'Suegra por sorpresa' (8,7%), fue la oferta más contactada de su franja con 2.659.000 espectadores únicos.

Por último, ‘Aquí La Tierra’ sí fue lo más visto en su franja de emisión con 11,4% y más de 1,9 millones de espectadores únicos.

Y buen dato para ‘D Corazón’ la crónica social con Anne Igartiburu y Javi Hoyos, que anotó un 8,8% de cuota y 2.454.000 contactos.

‘Imprescindibles’, lo más visto en La 2 El ‘Imprescindibles’ de 'Marisol, llámame Pepa' fue lo más visto ayer en La 2 con 463.000 espectadores de media y un 3,7% de cuota. Fue su cuarto mejor dato en espectadores e igualó su segunda mejor cuota de la temporada. El documental alcanzó más de 1,6 millones de contactos. Y ‘Zero dramas’, con 306.000 seguidores y un 2,8%, anotó su segundo mejor registro en espectadores, y su tercera cuota más alta de los seis programas emitidos hasta la fecha.

Líder del sábado La 1 se impuso también en audiencias este sábado (10,5%) con su oferta televisiva y logró liderazgos en las franjas de madrugada (11,1%), mañana (11,7%) y tarde (10,4%). Los más visto fue el Telediario 1 con Lourdes Maldonado: junto al Canal 24 horas alcanzó 1.455.000 espectadores de media, 16,5,% de cuota y más de 2,7 millones de contactos. Por la tarde lideró el cine: la primera sesión, ‘Solo la verdad', alcanzó un 12,8% de cuota y más de tres millones de contactos. Y, a continuación, 'Mi mayor deseo', con un 10,4% y 2,2 millones de contactos. Y otro buen día para ‘D Corazón’, que consiguió el sábado un 10% de cuota y más de 2,3 millones de contactos.