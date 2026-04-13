La 1, cadena líder del fin de semana
- El domingo, con un 10,7%, lidera en las franjas de mañana, tarde y prime time
- El sábado, con un 10,5%, se impone en la madrugada, mañana y tarde
- Gran acogida de los Telediarios, de todos los cines de las tardes y de La Película de la Semana, como colofón al ‘Finde Imposible’ de La 1
- Éxito del especial ‘Artemis II vuelve de la Luna’ en la madrugada del viernes al sábado: 11% de cuota y 493.000 espectadores únicos
La 1 ha liderado las audiencias de todo el fin de semana con una programación diversa en la que ha brillado el cine de ‘Misión Imposible’, la información y el entretenimiento. Este domingo registró un 10,7% y se impuso en las franjas de mañana (9,6%), tarde (10%) y prime time (12,3%).
Lo más visto ayer en La 1 fue el Telediario 2, presentado por Lourdes Maldonado, líder de su franja, con 1.540.000 espectadores de media (13,2%). Junto con Canal 24 horas alcanzó los 1.649.000 espectadores de media y más de 3,4 millones de contactos (14,1%).
Destacó ayer el estreno de ‘Misión Imposible: Sentencia mortal’, la última entrega de la saga que triunfó en La 1 todo este fin de semana. Reunió a 1.311.000 espectadores, una cuota del 12,9% y superó los 4 millones de contactos. Esta oferta lideró en casi todas las edades: en jóvenes de 13 a 24 (21,4%) y adultos de 45 a 64 (16,8%)
Este domingo también lideraron sus franjas de emisión la primera Sesión de tarde, con 'Cualquiera menos tú' (11,6 % y 3.142.000 contactos), y la Sesión de tarde 2 con 'Te puede pasar a tí' (10,6%) con 2.671.000 contactos. Sesión de Tarde 3, 'Suegra por sorpresa' (8,7%), fue la oferta más contactada de su franja con 2.659.000 espectadores únicos.
Por último, ‘Aquí La Tierra’ sí fue lo más visto en su franja de emisión con 11,4% y más de 1,9 millones de espectadores únicos.
Y buen dato para ‘D Corazón’ la crónica social con Anne Igartiburu y Javi Hoyos, que anotó un 8,8% de cuota y 2.454.000 contactos.
‘Imprescindibles’, lo más visto en La 2
El ‘Imprescindibles’ de 'Marisol, llámame Pepa' fue lo más visto ayer en La 2 con 463.000 espectadores de media y un 3,7% de cuota. Fue su cuarto mejor dato en espectadores e igualó su segunda mejor cuota de la temporada. El documental alcanzó más de 1,6 millones de contactos.
Y ‘Zero dramas’, con 306.000 seguidores y un 2,8%, anotó su segundo mejor registro en espectadores, y su tercera cuota más alta de los seis programas emitidos hasta la fecha.
Líder del sábado
La 1 se impuso también en audiencias este sábado (10,5%) con su oferta televisiva y logró liderazgos en las franjas de madrugada (11,1%), mañana (11,7%) y tarde (10,4%).
Los más visto fue el Telediario 1 con Lourdes Maldonado: junto al Canal 24 horas alcanzó 1.455.000 espectadores de media, 16,5,% de cuota y más de 2,7 millones de contactos.
Por la tarde lideró el cine: la primera sesión, ‘Solo la verdad', alcanzó un 12,8% de cuota y más de tres millones de contactos. Y, a continuación, 'Mi mayor deseo', con un 10,4% y 2,2 millones de contactos.
Y otro buen día para ‘D Corazón’, que consiguió el sábado un 10% de cuota y más de 2,3 millones de contactos.
Éxito de especial Artemis II, en la madrugada del sábado
El especial ‘Artemis II vuelve de la Luna’ en la madrugada del viernes al sabado, reunió en La 1 a 304.000 espectadores, hizo un 11% de cuota y alcanzó los 493.000 espectadores únicos ante este acontecimiento. El canal 24 Horas que ofreció la emisión completa del regreso de la histórica misión alcanzó los 375.000 contactos, hizo una cuota del 4,7% y reunió a una media de 167.000 espectadores.
Presentado por Lorenzo Milá, acompañado de la meteoróloga y responsable de El Tiempo de RTVE, Mónica López, y la periodista encargada de la cobertura de la misión en Cabo Cañaveral, Melanie Stüber, narró en directo el regreso a la Tierra de la histórica misión de la NASA a la cara oculta de la luna.