RTVE entrega los V Premios El Escarabajo Verde

En el marco de la semana del Día Mundial del Medio Ambiente, RTVE entregó el martes por la tarde la quinta edición de los Premios El Escarabajo Verde, unos galardones que reconocen el compromiso con la conservación de la naturaleza y la protección del planeta en distintos ámbitos de la sociedad. El acto, presentado por la periodista Marta Cáceres, tuvo lugar en la Sala Gregal del Port Olímpic y contó con la actuación de la cantante Michelle Claude.

La directora del programa y miembro del jurado de los premios, Dunia Ramiro, inauguró el acto recordando que 'El Escarabajo Verde' cumple 29 años: "Nació con el objetivo de explicar la relación del ser humano con el medio ambiente de forma rigurosa, con curiosidad y de servicio público". Ha querido también agradecer al equipo y a todas las personas que han pasado por el programa en estos años y "a las instituciones, a los proyectos, a las iniciativas que están aquí hoy y las que no están, con las que trabajamos y llamamos para hacerles reportajes semanalmente y que nos inspiran porque al final estas personas lo que hacen es ayudarnos a tener todos un mundo más habitable, más sostenible, más vivible y más humano. Porque al final cuidar del medio ambiente no es cosa de unos pocos, sino también es una responsabilidad colectiva".

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO Birdlife josep echaburu Josep Echaburu

El primer premio recayó en la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, en la categoría 'Organización pública o privada por su trabajo por la conservación en favor del medioambiente'. Jacob Petrus fue el encargado de entregar el premio a Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO Birdlife, "una organización que tiene muchos pájaros en la cabeza, pero los pies en la tierra para defender a la gente". Después de destacar que la asociación lleva trabajando 7 décadas, añadió: "Somos esa organización rara avis, porque combinamos ciencia y conservación, y seguimos teniendo la juventud de los que disfrutan defendiendo lo que es de todos, la naturaleza".

El siguiente premiado en recoger su galardón a la mejor 'Iniciativa proveniente de la sociedad civil en favor del medio ambiente' fue la asociación AEMS-Ríos con vida. Pere Merino, presidente de la entidad, recogió el premio de manos de Asunción Ruiz, también miembro del jurado de los premios. Merino explicó que AEMS-Ríos con vida nació hace 50 años: "Somos la asociación decana en España, protectora y defensora de nuestros amados ríos y humedales, forjada en sus orígenes por pescadores conservacionistas, personas de diferentes estratos sociales e ideas políticas que reaccionaron y se rebelaron ante el maltrato que recibían, uniéndose en su defensa. Hoy seguimos siendo una asociación altruista, combativa e independiente, de utilidad pública". "Permitamos que los ríos fluyan hasta el mar con la calidad necesaria para mantener sus funciones como corredores de agua dulce, energía y vida para el planeta y que fluyan de la forma más libre posible, permitiendo a las especies migratorias volver a transitar y ocuparlos al menos una buena parte del hábitat que les hemos robado", finalizó.

Pere Merino, presidente de AEMS-Ríos con vida josep echaburu Josep Echaburu

El director de cine Oliver Laxe fu reconocido en esta edición con el premio a la 'Personalidad artística destacada en su labor en favor del medio ambiente'. El cineasta no pudo asistir al acto y remitió un vídeo en el que agradeció el galardón, elogió el trabajo de ‘El Escarabajo Verde’ y destacó que, desde la Asociación Ser Igual, desarrollan un activismo similar para combatir lo que calificó como “el holocausto rural, el gran problema de este país”.

Carme Nicolás, coordinadora de Producción Programas de Emisión Nacional e Informativos No Diario entregó a Lucía Rodríguez, fundadora más joven de la Asociación Ser, que recogió el premio en nombre de Laxe y explicó que el propósito de la Asociación Ser "es poner a quienes habitamos el territorio en el foco, en el centro". Añadió que Oliver ha sido una gran inspiración para los jóvenes de Os Ancares y les ha mostrado que los pueblos "pueden ser lugares desde los que crear, imaginar y construir un futuro para nosotros". "Cuidar un territorio no solo consiste en proteger su naturaleza, sino que también es cuidar a las personas que lo habitan y crear las condiciones necesarias para que podamos quedarnos, regresar o llegar por primera vez. Así que este reconocimiento nos emociona especialmente a todos, porque sentimos que pone en valor una forma de entender la sostenibilidad que nace del cuidado del territorio, de las comunidades y de las personas que les dan vida", añadió.

Beatriz Arroyo López, premio a la 'Personalidad científica destacada en el ámbito medioambiental' josep echaburu Josep Echaburu

Una de las figuras científicas más destacadas en el ámbito de la ecología y la conservación de la biodiversidad en España y Europa Beatriz Arroyo López recogió el premio a la 'Personalidad científica destacada en el ámbito medioambiental' de manos de Dunia Ramiro. La investigadora del CSIC explicó que estudió biología por Félix Rodríguez de la Fuente y por 'El hombre y la Tierra', y destacó "la importancia de la ciencia como modo de conocer el mundo y como modo de buscar esas soluciones que sean las óptimas para todos". Además, expresó su deseo de "que sea justamente la combinación de ciencia, acciones de grupos privados y mucha divulgación, lo que haga que a medio plazo consigamos cambiar comportamientos del ser humano para que al final nuestros hijos puedan tener un mundo tan lleno de biodiversidad como el que mostraba Félix en sus programas".

Lorenzo Milá, periodista de RTVE y director y presentador de 'Objetivo planeta' josep echaburu Josep Echaburu

El científico y divulgador Pere Estupinyà entregó el 'Premio Mària Sánchez Ledesma por su labor periodística en favor del medioambiente' al periodista Lorenzo Milá, director y presentador del programa 'Objetivo Planeta'. Milá agradeció el premio al equipo y a las personas del 24h que contribuyen a la realización del programa y explicó que: "Lo que intento con 'Objetivo Planeta' es hacer de puente entre el conocimiento y la sociedad. Quiero contribuir a la lluvia fina que supone, semana tras semana, día tras día, para que vaya calando el conocimiento científico".

En esta edición, los premios han sido confeccionados genuinamente por el equipo artístico de los estudios de RTVE en Sant Cugat, reutilizando el material en desuso de los platós del propio centro.