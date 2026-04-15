Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de abril fue la siguiente:
18 - 43 - 15 - 32 - 17 - 22. Complementario: 21. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.694.641 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|164.812,09
|Tercera (4)
|94
|876,66
|Cuarta (4)
|5.159
| 23,96
|Quinta (3)
|97.132
|4,00
|Reintegro
| 540.884
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
1 - 2 - 4 - 44 - 28 Estrellas: 12 - 5
Con una recaudación de 52.728.962 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 132 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en León.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|3
|189.523,08
|TERCERA (5+0)
|6
| 22.147,33
|CUARTA (4+2)
|42
|985,48
|QUINTA (4+1)
|573
|133,06
|SEXTA (3+2)
|1.818
|44,34
|SEPTIMA (4+0)
| 1.335
|42,43
|OCTAVA (2+2)
|27.033
|10,48
|NOVENA (3+1)
|30.287
|10,43
|DECIMA (3+0)
|63.580
|9,25
|UNDECIMA (1+2)
|140.223
|5,08
|DUODECIMA (2+1)
|454.155
|4,94
|DECIMOTERCERA (2+0)
|924.494
|3,91
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.