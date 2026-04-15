Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de abril fue la siguiente:

18 - 43 - 15 - 32 - 17 - 22. Complementario: 21. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.694.641 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 164.812,09 Tercera (4) 94 876,66 Cuarta (4) 5.159 23,96

Quinta (3) 97.132 4,00 Reintegro 540.884

0,50