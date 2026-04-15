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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de abril

Sorteo de la Lotería Bonoloto y Euromillones del 14/04/2026 - Ver ahora
Sorteo de la Lotería Bonoloto y Euromillones del 14/04/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de abril fue la siguiente:

18 - 43 - 15 - 32 - 17 - 22. Complementario: 21. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.694.641 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 164.812,09
Tercera (4) 94 876,66
Cuarta (4) 5.159 23,96
Quinta (3) 97.132 4,00
Reintegro 540.884
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

1 - 2 - 4 - 44 - 28 Estrellas: 12 - 5

Con una recaudación de 52.728.962 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 132 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en León.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 3 189.523,08
TERCERA (5+0) 6 22.147,33
CUARTA (4+2) 42 985,48
QUINTA (4+1) 573 133,06
SEXTA (3+2) 1.818 44,34
SEPTIMA (4+0) 1.335
 42,43
OCTAVA (2+2) 27.033 10,48
NOVENA (3+1) 30.287 10,43
DECIMA (3+0) 63.580 9,25
UNDECIMA (1+2) 140.223 5,08
DUODECIMA (2+1) 454.155 4,94
DECIMOTERCERA (2+0) 924.494 3,91

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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