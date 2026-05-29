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Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 28 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 28/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 28/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 28 de mayo fue la siguiente:

34 - 4 - 42 - 26 - 46 - 22 Complementario: 13. Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.387.987,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 2 396.326,49
Segunda (5 + complementario) 3 49.611,63
Tercera (5) 104 715,55
Cuarta (4) 4.748
 23,51
Quinta (3) 82.605 4,00
Reintegro 478.241 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

46 - 10 - 3 - 26 - 43 - 9. Complementario: 5. Reintegro: 4. Joker: 3066493

Con una recaudación de 10.595.210 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 6.800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 2 606.367,20
2º categoría (5+Complemetario) 3 65.553,21
3ª categoría (5) 170 2.120,84
4ª categoría (4) 10.019
 52,34
5ª categoría (3) 186.273 8,00
Reintegro 1.037.701
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 3066493 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 306649-/ -066493 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 30664-- / --66493 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 3066--- / ---6493 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 306---- / ----493 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 30----- / -----93 5,00
7ª (primera o última cifra) 3------ / ------3 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 84701.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 39292.

Los reintegros correspondieron al 1, 4 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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