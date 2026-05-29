Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 28 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 28 de mayo fue la siguiente:

34 - 4 - 42 - 26 - 46 - 22 Complementario: 13. Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.387.987,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 2 396.326,49 Segunda (5 + complementario) 3 49.611,63 Tercera (5) 104 715,55 Cuarta (4) 4.748

23,51 Quinta (3) 82.605 4,00 Reintegro 478.241 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 46 - 10 - 3 - 26 - 43 - 9. Complementario: 5. Reintegro: 4. Joker: 3066493 Con una recaudación de 10.595.210 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 6.800.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 2 606.367,20 2º categoría (5+Complemetario) 3 65.553,21 3ª categoría (5) 170 2.120,84 4ª categoría (4) 10.019

52,34 5ª categoría (3) 186.273 8,00 Reintegro 1.037.701

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 3066493 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 306649-/ -066493 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 30664-- / --66493 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 3066--- / ---6493 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 306---- / ----493 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 30----- / -----93 5,00 7ª (primera o última cifra) 3------ / ------3 1,00