'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Jesús Vázquez, Danna y Miriam Díaz-Aroca
- Martes 14 de abril, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
- El programa tuvo un gran estreno en La 1 la semana pasada: líder de su franja con un 12,1% de cuota y 1.044.000 espectadores de media
‘Al cielo con ella’ arrasó en su estreno en La 1 la semana pasada, convirtiéndose en la entrega más vista y con mayor cuota histórica del programa y líder de su franja con un 12,1% de cuota y 1.044.000 espectadores de media. Esta semana, prepara una nueva noche de humor y entretenimiento con algunos de los mejores presentadores, cantantes, actores y cómicos en el plató de Henar Álvarez.
Este martes, el primer invitado es uno de los presentadores más icónicos de la televisión en España: Jesús Vázquez. Su carrera se consolidó en diversos programas de entretenimiento de la televisión privada. En su etapa más reciente ha reforzado su presencia RTVE al frente de eventos y formatos de gran visibilidad como la última edición del Benidorm Fest o, próximamente, un nuevo especial de ‘La Casa de la Música’.
Danna es la segunda invitada de la noche. La cantante y actriz mexicana alcanzó su popularidad por su papel en la serie ‘Élite’ y se consolidó en la música pop con éxitos como ‘Mala Fama’. Actualmente está enfocada principalmente en su carrera musical y en su proyección internacional; incluso Shakira subió al escenario a la cantante mexicana para interpretar junto a ella su mítico tema ‘Soltera’. En 2026 estrena nueva etapa artística con su EP ‘Lucid Dreams’.
La tercera invitada de la noche es Miriam Díaz-Aroca, actriz, periodista y presentadora muy reconocida gracias a programas míticos como ‘Un, dos, tres… responda otra vez’ y ‘Cajón desastre’. A lo largo de su trayectoria no ha dejado de reinventarse, participando en teatro, cine y series de ficción, con títulos destacados como la película ‘Belle Époque’. Ahora, ha vuelto a los escenarios con fuerza y está de gira en su nueva obra teatral, ‘La casa del mar’.
Y para finalizar, vuelven Ana Morgade y Rubén Avilés. Ambos contarán con una sección propia cargada con el mejor humor para poner el broche final a la noche del martes.
De RTVE Play al prime time de La 1
‘Al cielo con ella’es una coproducción de RTVE con Producciones del Barrio que inició su andadura en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde confirmó su crecimiento y consolidó una audiencia fiel.
Ahora, el programa da un paso más y llega al prime time de La 1 sin renunciar a lo que le ha traído hasta aquí: un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta, esta vez, en la franja estrella.