'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Jesús Vázquez, Danna y Miriam Díaz-Aroca

‘Al cielo con ella’ arrasó en su estreno en La 1 la semana pasada, convirtiéndose en la entrega más vista y con mayor cuota histórica del programa y líder de su franja con un 12,1% de cuota y 1.044.000 espectadores de media. Esta semana, prepara una nueva noche de humor y entretenimiento con algunos de los mejores presentadores, cantantes, actores y cómicos en el plató de Henar Álvarez.

Este martes, el primer invitado es uno de los presentadores más icónicos de la televisión en España: Jesús Vázquez. Su carrera se consolidó en diversos programas de entretenimiento de la televisión privada. En su etapa más reciente ha reforzado su presencia RTVE al frente de eventos y formatos de gran visibilidad como la última edición del Benidorm Fest o, próximamente, un nuevo especial de ‘La Casa de la Música’.

Danna es la segunda invitada de la noche. La cantante y actriz mexicana alcanzó su popularidad por su papel en la serie ‘Élite’ y se consolidó en la música pop con éxitos como ‘Mala Fama’. Actualmente está enfocada principalmente en su carrera musical y en su proyección internacional; incluso Shakira subió al escenario a la cantante mexicana para interpretar junto a ella su mítico tema ‘Soltera’. En 2026 estrena nueva etapa artística con su EP ‘Lucid Dreams’.

Jesús Vázquez, Danna y Miriam Díaz-Aroca, invitados de 'Al cielo con ella' RTVE

La tercera invitada de la noche es Miriam Díaz-Aroca, actriz, periodista y presentadora muy reconocida gracias a programas míticos como ‘Un, dos, tres… responda otra vez’ y ‘Cajón desastre’. A lo largo de su trayectoria no ha dejado de reinventarse, participando en teatro, cine y series de ficción, con títulos destacados como la película ‘Belle Époque’. Ahora, ha vuelto a los escenarios con fuerza y está de gira en su nueva obra teatral, ‘La casa del mar’.

Y para finalizar, vuelven Ana Morgade y Rubén Avilés. Ambos contarán con una sección propia cargada con el mejor humor para poner el broche final a la noche del martes.