'DocumentaRTVE' estrena 'Cruzar la noche', una investigación sobre el encubrimiento de abusos en la Iglesia

El espacio ‘DocumentaRTVE’ estrena ‘Cruzar la noche’, un documental de investigación que desvela las estructuras de silencio que han permitido la impunidad en casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica. La cinta va más allá del testimonio de agresión para centrarse en los engranajes institucionales que protegen a los agresores y desamparan a los supervivientes.

Un obispo español investigado por encubrimiento El eje central de la investigación es una denuncia por encubrimiento contra un obispo español, Pedro Aguado. El caso, que actualmente está en manos de la Fiscalía mexicana, se presenta en el documental para seguir el rastro de esta trama a partir del testimonio de un joven que sufrió abusos continuados desde los 11 años en una parroquia de los Escolapios. ‘Cruzar la noche’ cuenta también con el testimonio del Obispo.

Navarra: el reconocimiento sin reparación ‘Cruzar la noche’ también viaja a Navarra para dar voz a una asociación de víctimas que lleva años de lucha incansable. En su caso, como en muchos otros, el traslado de religiosos y la opacidad jerárquica han sido herramientas clave para evitar la acción de la justicia. A pesar de haber logrado un hito histórico al ser reconocidas oficialmente como víctimas de la Iglesia en la región, el documental denuncia que la reparación real y efectiva sigue sin llegar. El caso navarro sirve como ejemplo de una realidad sistémica: el reconocimiento simbólico que no se traduce en justicia restaurativa.

Un análisis de la estructura del silencio Con un enfoque riguroso y humano, el documental disecciona cómo la institución ha priorizado históricamente su reputación sobre la seguridad de los menores. A través de entrevistas y del resultado de la investigación, ‘Cruzar la noche’ expone los mecanismos que sostienen la impunidad, desde la presión a las familias hasta las lagunas legales que facilitan el encubrimiento a ambos lados del océano. El documental está firmado por Vanessa Gómez y Cristina Martínez para DocumentaRTVE .