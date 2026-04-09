La 1 prepara un 'Finde imposible' con Tom Cruise

Prepárate para el ‘Finde imposible’: cinco títulos de la saga ‘Misión imposible’, protagonizada por Tom Cruise, llegan al prime time de La 1 y RTVE Play. El agente Ethan Hunt promete aventuras llenas de acción desde el viernes por la noche con ‘Nación secreta’ (21:45 horas) y ‘Misión imposible II’ (23:45 horas), seguidas el sábado por ‘Misión imposible Fallout’ (22:05 horas) y ‘Misión imposible III’ justo después. Ya el domingo, como plato fuerte, ‘Misión imposible: Sentencia mortal’ pondrá el broche a este festival de adrenalina a las 22.00 horas en ‘La película de la semana’.

Viernes noche, ‘Misión imposible: nación secreta’ y ‘Misión imposible II’ El ciclo arranca con una doble cita con el agente secreto Ethan Hunt. A partir de las 21:45 horas, deberá enfrentarse al Sindicato en ‘Misión imposible: nación secreta’ junto al equipo de confianza de la FMI (Fuerza Misión Secreta), que integran William Brandt (Jeremy Renner), Benji Dunn (Simon Pegg) y Luther Stickell (Ving Rhames), que estarán acompañados por la agente británica Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). La quinta entrega de la saga está dirigida por Christopher McQuarrie y producida por J.J. Abrams. Imagen de Misión imposible II Justo después, esa misma noche, Ethan Hunt deberá lanzarse a una nueva misión, la segunda de su carrera. En ‘Misión imposible II’, la FMI le recluta mientras se encuentra de vacaciones para encargarle que neutralice a Sean Ambrose, un exagente reconvertido en terrorista internacional que pretende extender el virus llamado Quimera en Australia con el objetivo de acabar con la vida de millones de personas. Entre otras cosas, esta secuela dirigida por John Woo dejó huella en el imaginario colectivo español debido a la célebre y polémica escena localizada en Sevilla. Muchos recordarán aquella secuencia festiva que mezcla las tradiciones de Fallas y Semana Santa, retratando una supuesta procesión en la que conviven falleras, nazarenos y santos en llamas como si de ninots se tratasen.

Sábado noche, ‘Misión imposible: Fallout’ y ‘Misión imposible 3’ La sexta entrega de la saga, ‘Misión imposible: Fallout’, cuenta una vez más con los agentes del equipo de la FMI que acompaña a Ethan Hunt, interpretados por Simon Pegg, Ving Rhames y Alec Baldwin, y la colaboración de las ya conocidas Rebecca Ferguson y Michelle Monaghan. Juntos deberán enmendar una misión fracasada. La película, dirigida también por Christopher McQuarrie, obtuvo once nominaciones en diferentes certámenes en los que logró dos premios (mejor película de acción y aventuras en los Saturn y mejor película de acción en los Critics Choice Awards). Imagen de 'Misión imposible: Fallout' Al terminar, llega ‘Misión imposible III’, a cargo de un J.J. Abrams que pone a su villano Owen Davian en manos de una de las mayores leyendas del Hollywood contemporáneo: Philip Seymour Hoffman. En este caso, el agente Hunt se encuentra fuera de servicio, retirado junto a su prometida Julia (Monaghan), pero la paz no durará mucho tiempo. Cuando Hunt es secuestrado se ve obligado a volver a la acción para enfrentarse al malvado Davian, un reputado traficante de armas que no le pondrá las cosas fáciles en este tercer capítulo de la saga, candidato a cinco premios Saturn en el año 2006. Philip Seymour Hoffman en 'Misión imposible III'