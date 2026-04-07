'Top Gun' cumple 40 y Tom Cruise se convierte en 'La última estrella de cine': cómo es la situación actual del actor

Si hablamos de títulos como Top Gun o Misión Imposible es muy probable que te venga a la cabeza un nombre propio: Tom Cruise. El actor lleva más de cuatro décadas en activo, de hecho, este 2026 se cumplen 45 años de su primer papel en una película. Para hablar y analizar su carrera profesional, pero también los aspectos más destacados y controvertidos de su vida personal, llega a RTVE el documental Tom Cruise, la última estrella de cine que puedes disfrutar gratis en la plataforma RTVE Play.

En este recorrido por su trayectoria, vas a ver sus primeras apariciones en la gran pantalla en Taps, más allá del honor y Los Rebeldes. Aquí, a pesar de tener papeles secundarios, ya dejaba entrever un aspecto que ha sido y es clave en todo lo que hace: ser un actor que sobresale, que lo hace todo, también las escenas más arriesgadas.

En 1986 se estrenó Top Gun Fue en 1986 cuando se estrenó Top Gun, la película que catapultó a Cruise a lo más alto de Hollywood. El actor se metió en la piel de Pete 'Maverick' Mitchell, un personaje icónico con el que logró que esta cinta se convirtiera en la más taquillera del año. Casi cuarenta años después, ha cerrado el círculo con Top Gun: Maverick, que se estrenó en 2022, con dos años de retraso por la pandemia de la COVID. Con esta película ha triunfado -una vez más- en la taquilla y en el corazón del público. Documaster Documaster - Tom Cruise: La última estrella de cine Tom Cruise es algo más que actor y productor. Fue capaz de superar una gran crisis a mitad de su carrera para volver a conectar con la audiencia... Ver documental Tanto los ochenta como los noventa fueron décadas doradas para el actor. Se implicaba en proyectos con grandes directores que, a la vez, lo emparejaban con grandes actores y actrices. Cintas tan importantes como Rain Man, una historia que consiguió varios Oscar, o thrillers como Algunos hombres buenos o La tapadera fueron algunos de sus grandes éxitos. Durante estos años llegó también la primera película de su gran proyecto: Misión imposible. Esta primera película de la saga se convirtió en un gran éxito de público y de taquilla. Quizás supuso el punto de inflexión de lo que sería la nueva manera de hacer películas de acción, y Tom Cruise había dado con la tecla. Todo esto desde el punto de vista profesional, pero la vida personal del actor también iba sobre ruedas: a finales de la década de los ochenta conoció a la que fue su mujer durante años, la actriz Nicole Kidman, y con la que formó una de las parejas más icónicas y consolidadas de Hollywood.

Llegó el declive En el documental Tom Cruise, la última estrella de cine, varios expertos en el séptimo arte y en el funcionamiento de Hollywood analizan y cuentan los entresijos de cómo cambió y por qué cambió la percepción que el público tenía de Tom Cruise. Se desvinculó de personas clave en su carrera y comenzó a conceder entrevistas y a hablar sobre sus creencias y prácticas religiosas basadas en la Cienciología. Opiniones controvertidas que fueron minando la imagen pública del actor. En 2001 se separó de Nicole Kidman, y sus relaciones profesionales con 'Paramount' también se rompieron a mediados de la década de los 2000, tras el estreno de Misión imposible 3 que no tuvo, ni mucho menos, el impacto de las dos anteriores. La llegada del guionista Christopher McQuarrie a la vida de Tom Cruise fue un punto de inflexión, para bien, en la carrera del actor. Con él participó en Valkiria, en 2008, película que supuso el comienzo de su resurgir, algo que se consolidó años después, en 2011, cuando estrenó Misión imposible: Protocolo fantasma. Algunos expertos consideran que esta película devolvió a Cruise su encanto porque le mostró al público sus miedos y la gente volvió a reírse con él. En definitiva, otorgó a la carrera del actor el impulso que necesitaba. El guionista McQuarrie también forma parte del equipo de este filme. Tom Cruise en 'Misión: Imposible: Fallou'