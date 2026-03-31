El estreno de 'MasterChef 14' y 'La Revuelta', líderes de audiencia y lo más visto de la noche en televisión este lunes

El estreno de ‘MasterChef 14’ este lunes fue un éxito de audiencia y junto a ‘La Revuelta’ se convirtió en lo más visto de la noche en televisión este lunes. La 1 rozó el liderazgo (12,6%) y fue la cadena más vista en las franjas de madrugada (9,2%), mañana (16,2%), tarde (11%) y late night (13,6%).

Estreno de ‘MasterChef 14’ El regreso de ‘MasterChef’, con la llegada de Marta Sanahuja como miembro del jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, tuvo una exitosa acogida entre la audiencia. El programa, que dió a conocer a los 16 participantes de esta edición, lideró con un 13,6% de cuota, 1.010.000 espectadores de media y casi cuatro millones de contactos. Líder en todas las franjas de edad de 4 a 74 años, ‘MasterChef 14’, subió en su franja 3,9 puntos respecto al lunes de la semana pasada y lideró con una ventaja de 2,1 puntos sobre la segunda opción. El estreno de esta edición mejoró la audiencia en 151.000 espectadores y 1.1 puntos de cuota respecto a la media de la temporada anterior. En su estreno, ‘MasterChef 14’ alcanzó en redes sociales 917.000 visualizaciones y más de 6.500 interacciones. Instagram fue la plataforma donde se concentra la mayor parte del consumo, con un 65 % de las visualizaciones, seguida de X.

‘La Revuelta’, líder y lo más visto de La 1 David Broncano entrevistó ayer en ‘La Revuelta’ a Natalia Verbeke y Ángela Cervantes. El programa fue el espacio más visto de La 1, con una media de 1.413.000 espectadores y un 11,7% de cuota, y más de 3 millones de contactos. Registró el minuto más visto de la cadena con 1.628.000 espectadores a las 22:29 horas y fue líder indiscutible en todas las franjas de edad de los 4 a los 64 años.

Otros liderazgos de la jornada Un día más, el Telediario Matinal, presentado por Lluís Guilera, lideró con un 24,9% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario 1, conducido por Alejandra Herranz, obtuvo un 15,5% de cuota y 1.478.000 espectadores. En la franja de la noche, el Telediario 2, con Javier Gutiérrez, (14,4%) tuvo 1.523.000 espectadores. ‘La Hora de La 1’, con Álex Barreiro, lideró con un 23,3% de cuota, alcanzando este lunes 1.643.000 contactos. Líder también ‘Mañaneros 360’, conducido por Javier Ruiz y Miriam Moreno, con más de dos millones de espectadores únicos y un 14,5% de cuota. ‘La Promesa’ sigue siendo lo más escogido por la audiencia y lideró su franja este lunes con un 11,7% de cuota y 1.327.000 espectadores únicos. ‘Valle Salvaje’ firmó un 10,1% de cuota y 1.341.000 contactos. Buenos resultados también para ‘Directo al grano’, con Gonzalo Miró y Marta Flich, que alcanzó este lunes un 10,2% de cuota y 2.617.000 contactos. ‘Malas lenguas’, conducido por Jesús Cintora, registró en La 1 un 11,6% de cuota con 1.727.000 contactos y un 7,8% de cuota y 1.537.000 en La 2. Y ‘Aquí la Tierra’ promedió un 12,4% y más de 2 millones de contactos.

‘Cifras y letras’, lo más visto en La 2 ‘Cifras y Letras’ fue, un día más, lo más visto en La 2 con 722.000 espectadores, 6,3% de cuota y más de 1,2 millones de contactos. 'Sukha' (180.000 y 2,3%) igualó su tercera mejor cuota y ‘TRIVIAL PURSUIT’ (283.000 y 2,8%) logró su segundo mejor dato en espectadores e igualó su segunda mejor cuota en La 2. El estreno de ‘MasterChef 14’ este lunes fue un éxito de audiencia y junto a ‘La Revuelta’ se convirtió en lo más visto de la noche en televisión este lunes. La 1 rozó el liderazgo (12,6%) y fue la cadena más vista en las franjas de madrugada (9,2%), mañana (16,2%), tarde (11%) y late night (13,6%).

Estreno de ‘MasterChef 14’ El regreso de ‘MasterChef’, con la llegada de Marta Sanahuja como miembro del jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, tuvo una exitosa acogida entre la audiencia. El programa, que dió a conocer a los 16 participantes de esta edición, lideró con un 13,6% de cuota, 1.010.000 espectadores de media y casi cuatro millones de contactos. En su estreno, ‘MasterChef 14’ alcanzó en redes sociales 917.000 visualizaciones y más de 6.500 interacciones. Instagram fue la plataforma donde se concentra la mayor parte del consumo, con un 65 % de las visualizaciones, seguida de X.

‘La Revuelta’, líder y lo más visto de La 1 David Broncano entrevistó ayer en ‘La Revuelta’ a Natalia Verbeke y Ángela Cervantes. El programa fue el espacio más visto de La 1, con una media de 1.413.000 espectadores y un 11,7% de cuota, y más de 3 millones de contactos. Registró el minuto más visto de la cadena con 1.628.000 espectadores a las 22:29 horas y fue líder indiscutible en todas las franjas de edad de los 4 a los 64 años.

Otros liderazgos de la jornada Un día más, el Telediario Matinal, presentado por Lluís Guilera, lideró con un 24,9% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario 1, conducido por Alejandra Herranz, obtuvo un 15,5% de cuota y 1.478.000 espectadores. En la franja de la noche, el Telediario 2, con Javier Gutiérrez, (14,4%) tuvo 1.523.000 espectadores. ‘La Hora de La 1’, con Álex Barreiro, lideró con un 23,3% de cuota, alcanzando este lunes 1.643.000 contactos. Líder también ‘Mañaneros 360’, conducido por Javier Ruiz y Miriam Moreno, con más de dos millones de espectadores únicos y un 14,5% de cuota. ‘La Promesa’ sigue siendo lo más escogido por la audiencia y lideró su franja este lunes con un 11,7% de cuota y 1.327.000 espectadores únicos. ‘Valle Salvaje’ firmó un 10,1% de cuota y 1.341.000 contactos. Buenos resultados también para ‘Directo al grano’, con Gonzalo Miró y Marta Flich, que alcanzó este lunes un 10,2% de cuota y 2.617.000 contactos. ‘Malas lenguas’, conducido por Jesús Cintora, registró en La 1 un 11,6% de cuota con 1.727.000 contactos y un 7,8% de cuota y 1.537.000 en La 2. Y ‘Aquí la Tierra’ promedió un 12,4% y más de 2 millones de contactos.