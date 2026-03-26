RTVE se vuelca con el Día Internacional del Teatro: consulta toda la programación especial
- Del viernes 27 al domingo 29 en Radio Nacional, Radio Exterior, La 2 y RTVE Play
- Entrevistas a grandes figuras, tributos y repaso la actualidad del teatro en España, a obras históricas y contemporáneas
El Día Internacional del Teatro irrumpe este 27 de marzo en múltiples espacios de RTVE con un recorrido por la actualidad de las artes escénicas y sus lugares de referencia, entrevistas y homenajes a figuras del sector, así como propuestas que acercarán a la audiencia tanto a obras contemporáneas como a grandes clásicos. RNE, La 2 y RTVE Play ofrecerán contenidos especiales desde el viernes hasta el domingo.
El teatro conquista Radio Nacional durante todo el fin de semana
El viernes 27 a partir de las 10:00 horas, ‘Las mañanas de RNE’, con Mamen Asencio, se emitirá desde el Teatro Sofía de Madrid. El recinto ha recuperado el histórico espacio de la Chocita del Loro para convertirlo en la Casa de la Comedia, situado en el epicentro cultural de la capital, la Gran Vía. Estarán sus creadores, Carlos Ramos y Sandra Reyes, con larga experiencia en producción de espectáculos. También los intérpretes dan vida a ‘CLAP’, un derroche de humor e improvisación en el que el público es el protagonista. Ellos son Patricia del Olmo, conocida cantante de musicales; Rubén Tejerina, improvisador, y Luis Cao, en Yllana durante 15 años.
Visitará el programa Toni Cano, el ‘Traficante de endorfinas’, que explicará cómo enfrentarse al público sin tamices. Además, Luisa Martín hablará sobre la adaptación teatral de ‘La escopeta nacional’, el clásico de Berlanga y Azcona, que se estrenará en la Sala Principal del Teatro Español de Madrid el 16 de junio de 2026. Esta sátira de la élite franquista que dirige Juan Echanove narra la historia de un empresario catalán que asiste a una cacería, y cuenta con un reparto encabezado por Pere Ponce. Asimismo, el programa matinal contará con la presencia de Magüi Mira, actriz y directora de teatro.
El mismo viernes por la tarde, la sección ‘Planazo’ de ‘Las Tardes de RNE’ incluirá una pieza de Álex Gadea y Ana Ruiz, autores de la obra ‘Un viaje sin retorno’, Héctor González, productor de La Primera Teatro y a los payasos de la ONG ‘Clowntigo’, que ofrecen apoyo a los pacientes pediátricos oncológicos.
El telón seguirá abierto el sábado 28. ‘La Sala’ de RNE emitirá un avance a través de RNE Audio de ‘La vengadora de las mujeres’, la coproducción entre la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro del Temple, con Silvia de Pé, Itziar Miranda y Secun de la Rosa. En la edición habitual del programa, ‘La Sala’ abrirá sus puertas a creadoras escénicas como Dora Cantero y Aranza Coello, y recordará a grandes mujeres de la escena como Gemma Cuervo y María Callas.
Esa mañana, el programa conducido por Pepa Fernández ‘No es un día cualquiera’, traerá la obra ‘El precio’, de Arthur Miller, de la mano de Alberto Castrillo Ferrer en la sección ‘No me vengas con dramas’. Y ya el domingo están invitadas, las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz, que interpretan ‘La vida extraordinaria’, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco.
Radio Exterior: tributo a Valle-Inclán y visión internacional
‘Cultura con Ñ’ suma más contenidos especiales para el viernes 27 con la exposición ‘Valle-Inclán en Madrid’, situada en la Biblioteca Regional de Madrid. El espacio de Radio Exterior propone al visitante un recorrido por las tres estancias que el insigne autor realizó en Madrid, y las obras y actividades más significativas de cada periodo. También habrá una representación teatral en conmemoración de la obra del autor modernista. Estarán, además, Joaquín Valle-Inclán Alsina, comisario de la muestra y nieto del autor, y Ana Contreras, guionista de la obra de teatro que se va a representar: ‘Allá en el mundo de la verdad. Entrevista a Valle-Inclán’.
Por su parte, ‘Europa abierta’ hablará a partir de las 16:00 horas con el actor Jorge de Juan, ex director del Cervantes Theatre de Londres, y con Marta Cagigal, que ha sido bailarina solista de la compañía ‘Gran Ballet Clásico de la Ópera del Rin’. El espacio abordará el cierre hace año y medio del ‘Cervantes Theatre’ de Londres, y la necesidad de promocionar el teatro español fuera de nuestras fronteras.
‘1936’ en La 2 y los imprescindibles del teatro en RTVE Play
Este viernes, ‘Sukha’ celebra en La 2 el Día del Teatro con Álvaro Tato, alma de Ron Lalá y creador del nuevo musical de Alejandro Sanz; Marta González de Vega, actriz y autora y la actriz y productora Nur Levi; Juan Diego Botto, que vuelve a los escenarios con ‘Una noche sin luna’; David Serranpo y Natalia Verbeke, con intensas experiencias teatrales a sus espaldas; y las voces de Juan Mayorga, Andrés Lima, Lucía Carballal, Alberto Conejero o Nuria Espert.
La adaptación de la obra multipremiada dirigida por Andrés Lima ‘1936’ llegará el sábado al prime time de La 2 (22:30 horas) dentro del espacio ‘La 2 es teatro’. Esa misma tarde, ‘Atención Obras’ entrevistará en plató a Aitana Sánchez- Gijón y a la productora teatral Mónica Regueiro con motivo de la representación de ‘Malquerida’ en el Teatro Español; ofrecerá un reportaje sobre el montaje de ‘Niebla’ en Nave 10 Matadero; e incluirá en su agenda la obra ‘La escondida y la tapada’. Y el domingo, ‘Imprescindibles’ recuperará el documental dedicado a la actriz barcelonesa Mary Santpere, conocida como ‘La Reina del Paralelo’.
La oferta de contenido especial también se extiende a RTVE Play con ‘Imprescindibles del teatro’, una colección que recopila obras como 'Carmen, nada de nadie', 'Tea rooms', 'Cinco horas con Mario', documentales y películas basadas en obras teatrales que acercan al público los textos y las adaptaciones del más alto nivel.