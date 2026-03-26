RTVE se vuelca con el Día Internacional del Teatro: consulta toda la programación especial

El Día Internacional del Teatro irrumpe este 27 de marzo en múltiples espacios de RTVE con un recorrido por la actualidad de las artes escénicas y sus lugares de referencia, entrevistas y homenajes a figuras del sector, así como propuestas que acercarán a la audiencia tanto a obras contemporáneas como a grandes clásicos. RNE, La 2 y RTVE Play ofrecerán contenidos especiales desde el viernes hasta el domingo.

El teatro conquista Radio Nacional durante todo el fin de semana

El viernes 27 a partir de las 10:00 horas, ‘Las mañanas de RNE’, con Mamen Asencio, se emitirá desde el Teatro Sofía de Madrid. El recinto ha recuperado el histórico espacio de la Chocita del Loro para convertirlo en la Casa de la Comedia, situado en el epicentro cultural de la capital, la Gran Vía. Estarán sus creadores, Carlos Ramos y Sandra Reyes, con larga experiencia en producción de espectáculos. También los intérpretes dan vida a ‘CLAP’, un derroche de humor e improvisación en el que el público es el protagonista. Ellos son Patricia del Olmo, conocida cantante de musicales; Rubén Tejerina, improvisador, y Luis Cao, en Yllana durante 15 años.

Visitará el programa Toni Cano, el ‘Traficante de endorfinas’, que explicará cómo enfrentarse al público sin tamices. Además, Luisa Martín hablará sobre la adaptación teatral de ‘La escopeta nacional’, el clásico de Berlanga y Azcona, que se estrenará en la Sala Principal del Teatro Español de Madrid el 16 de junio de 2026. Esta sátira de la élite franquista que dirige Juan Echanove narra la historia de un empresario catalán que asiste a una cacería, y cuenta con un reparto encabezado por Pere Ponce. Asimismo, el programa matinal contará con la presencia de Magüi Mira, actriz y directora de teatro.

El mismo viernes por la tarde, la sección ‘Planazo’ de ‘Las Tardes de RNE’ incluirá una pieza de Álex Gadea y Ana Ruiz, autores de la obra ‘Un viaje sin retorno’, Héctor González, productor de La Primera Teatro y a los payasos de la ONG ‘Clowntigo’, que ofrecen apoyo a los pacientes pediátricos oncológicos.

El telón seguirá abierto el sábado 28. ‘La Sala’ de RNE emitirá un avance a través de RNE Audio de ‘La vengadora de las mujeres’, la coproducción entre la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro del Temple, con Silvia de Pé, Itziar Miranda y Secun de la Rosa. En la edición habitual del programa, ‘La Sala’ abrirá sus puertas a creadoras escénicas como Dora Cantero y Aranza Coello, y recordará a grandes mujeres de la escena como Gemma Cuervo y María Callas.

Esa mañana, el programa conducido por Pepa Fernández ‘No es un día cualquiera’, traerá la obra ‘El precio’, de Arthur Miller, de la mano de Alberto Castrillo Ferrer en la sección ‘No me vengas con dramas’. Y ya el domingo están invitadas, las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz, que interpretan ‘La vida extraordinaria’, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco.