Dotada de un sentido de la teatralidad auténtico, de una gracia tan fresca como natural, de un gran desparpajo como diría ella misma, el mito y la historia es lo mismo cuando hablamos de Mary Santpere.

Vedette que se alejaba del canon de belleza, cantando con una voz digamos que “poco habitual”, mujer que se atrevía a hacer de cómica en tiempo hostiles para las mujeres cómicas, payasa dentro del cartel del Circo Price, locutora de radio, show-woman televisiva, impulsora de importantes campañas benéficas, diseñadora de ropa e, incluso, dependienta de una casa de sombreros en plena postguerra.

Mary Santpere siempre se resistió a la clasificación. Ella prefería decir que era una "estrella anti-tópicos".

El señor Santpere la miró largamente. "Hombre, eres fea. Pero no es para tanto... Y además tienes personalidad". Aquello fue toda una revelación para la joven Mari y a partir de ese momento se dedicó con todo su empeño a ser la payasa de la clase , a practicar el ingenio y afilar su lengua ante todo aquél que la escuchaba y servía de improvisado público.

El padre consideraba incluso que algunas de sus interpretaciones subidas de tono podían ser perniciosas para sus hijos, por lo que no fue hasta después de mucho tiempo que no les permitió entrar a ver sus vodeviles. Por si fuera poco, Mari era una chica alta, desgarbada y, para colmo, sus padres le colocaron una ortodoncia (novedad dental de la época) para arreglar su dentadura. Con semejante combinación de factores, la Mari adolescente recibía piropos que poco tenían de halagadores.

El aspirante a marido

Era Francisco, que diez insistentes años más tarde conseguiría convertirse en su marido. Mari, que tenía bastante claro que no era la mujer más guapa del mundo, desconfiaba. ¿Por qué querría Francisco casarse con ella? Tardó en entender que lo que le gustaba a aquel muchacho no era su físico sino su garbo natural.

La historia entre ellos dos fue una historia de amor atípica, como no podía ser de otra forma. Francisco, cansado de las calabazas de la desconfiada Mari, tuvo que pedirle la mano a sus padres... Tal como dijo él: "Su hija no me deja y quisiera saber si usted...".

El señor Santpere no pudo más que reír y Mari, al ver la insistencia del muchacho, empezó a entender que tal vez sí que Francisco iba en serio. ¡Y además era uno de los pocos que la superaban en altura! Pero Mari ya entonces era mucha Mari y le dijo claramente que no tenía ganas de casarse, que estaba la mar de bien en casa de sus padres... pero que si algún día quería casarse, sin duda él sería el elegido.

Pasaron los años y una guerra, y finalmente la persistencia se ganó el corazón de la artista.