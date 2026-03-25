Aitana Sánchez-Gijón: "Como actriz, escuchar la reacción del público es fascinante"

La actriz Aitana Sánchez-Gijón estrena en el Teatro Español Malquerida, la obra de Jacinto Benavente, donde da vida a Raimunda, la madre de la novia. Es curioso el vínculo que la intérprete tiene con esta pieza teatral, ya que hace 40 años, en sus comienzos, interpretó a Acacia, la hija.

Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio han dialogado en Las mañanas de RNE con ella y con la productora, Mónica Regueiro, sobre esta nueva puesta en escena a cargo de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio.

27.43 min Las mañanas de RNE - Aitana Sánchez-Gijón, ahora en 'Malquerida'

Ha sido precisamente Juan Carlos Rubio quien ha modernizado el texto. "Se ahonda más en la esencia trágica que tiene la función", ha detallado la actriz. "Se han eliminado personajes que daban más peso al costumbrismo y funciona, la escalada emocional es de alta temperatura", ha matizado.

Por su parte, Mónica Regueiro ha destacado la magia del proceso desde que se tiene la idea hasta que se materializa. Sobre Malquerida, en concreto, la productora ha recalcado que "la vida rima con este montaje".

Raimunda Federico García Lorca irrumpió en la vida del autor de La Malquerida, Jacinto Benavente, y arrasó con todo. Raimunda tiene mucho de Bernarda, también de Bodas de sangre. Ha sido interpretada por algunas de las actrices más importantes de nuestro país como Nati Mistral, que fue Raimunda en varias ocasiones; Mercedes Sampietro, que encarnó el papel para TVE en 2006, o Mary Carrillo, que le dio vida en Estudio 1 de RTVE en 1968. Estudio 1 Estudio 1 - La malquerida Ver ahora Esta representación contaba, entre otros, con Lola Gaos, Manuel Zarzo y Nuria Torray, en el papel de Acacia. Jacinto Benavente escribe "La Malquerida" en 1913 pensando en que María Guerrero sea Raimunda. Bajo la dirección de Miguel Narros, se representa en el Teatro Español en 1988. 38 años después, Juan Carlos Rubio y Natalia Menéndez traen a las mismas tablas una renovada "Malquerida".

Teatro orgánico Aitana Sánchez-Gijón ha subrayado que el teatro le maravilla porque ofrece la posibilidad de ir poco a poco. "Como actriz, escuchar la reacción del público es fascinante. Además, te permite equivocarte, es más orgánico", ha revelado. "En cine todo corre en contra del actor, todo interfiere". Lo tiene presente porque estos días también la hemos visto protagonizando Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar. ““ Sobre el director manchego, ha destacado su amor por el teatro, adonde acude con bastante frecuencia, "reflejo del ritmo trepidante y la intensidad emocional de sus películas", ha expresado la intérprete. La actriz ha reconocido que para este trabajo cinematográfico se ha inspirado en algunas mujeres del mundo que rodean al director, lo ha hecho "respirando el ambiente que rodea a Pedro, mirando y respetando", ha puntualizado.