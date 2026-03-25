Aitana Sánchez-Gijón: "Como actriz, escuchar la reacción del público es fascinante"
- La actriz presenta en Las mañanas de RNE su último trabajo teatral, Malquerida
- Sánchez-Gijón interpreta a Raimunda en la obra de Jacinto Benavente
La actriz Aitana Sánchez-Gijón estrena en el Teatro Español Malquerida, la obra de Jacinto Benavente, donde da vida a Raimunda, la madre de la novia. Es curioso el vínculo que la intérprete tiene con esta pieza teatral, ya que hace 40 años, en sus comienzos, interpretó a Acacia, la hija.
Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio han dialogado en Las mañanas de RNE con ella y con la productora, Mónica Regueiro, sobre esta nueva puesta en escena a cargo de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio.
Ha sido precisamente Juan Carlos Rubio quien ha modernizado el texto. "Se ahonda más en la esencia trágica que tiene la función", ha detallado la actriz. "Se han eliminado personajes que daban más peso al costumbrismo y funciona, la escalada emocional es de alta temperatura", ha matizado.
Por su parte, Mónica Regueiro ha destacado la magia del proceso desde que se tiene la idea hasta que se materializa. Sobre Malquerida, en concreto, la productora ha recalcado que "la vida rima con este montaje".
Raimunda
Federico García Lorca irrumpió en la vida del autor de La Malquerida, Jacinto Benavente, y arrasó con todo. Raimunda tiene mucho de Bernarda, también de Bodas de sangre. Ha sido interpretada por algunas de las actrices más importantes de nuestro país como Nati Mistral, que fue Raimunda en varias ocasiones; Mercedes Sampietro, que encarnó el papel para TVE en 2006, o Mary Carrillo, que le dio vida en Estudio 1 de RTVE en 1968.
Esta representación contaba, entre otros, con Lola Gaos, Manuel Zarzo y Nuria Torray, en el papel de Acacia.
Jacinto Benavente escribe "La Malquerida" en 1913 pensando en que María Guerrero sea Raimunda. Bajo la dirección de Miguel Narros, se representa en el Teatro Español en 1988. 38 años después, Juan Carlos Rubio y Natalia Menéndez traen a las mismas tablas una renovada "Malquerida".
Teatro orgánico
Aitana Sánchez-Gijón ha subrayado que el teatro le maravilla porque ofrece la posibilidad de ir poco a poco. "Como actriz, escuchar la reacción del público es fascinante. Además, te permite equivocarte, es más orgánico", ha revelado. "En cine todo corre en contra del actor, todo interfiere". Lo tiene presente porque estos días también la hemos visto protagonizando Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar.
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Sobre el director manchego, ha destacado su amor por el teatro, adonde acude con bastante frecuencia, "reflejo del ritmo trepidante y la intensidad emocional de sus películas", ha expresado la intérprete.
La actriz ha reconocido que para este trabajo cinematográfico se ha inspirado en algunas mujeres del mundo que rodean al director, lo ha hecho "respirando el ambiente que rodea a Pedro, mirando y respetando", ha puntualizado.
Gira de Malquerida
La obra, que cuelga cada noche el cartel de "no hay billetes", iniciará en mayo una larga gira que la llevará desde Bilbao a Canarias, pasando por Valladolid, Málaga, Vitoria o Santander, entre otras ciudades. Malquerida continuará de gira a finales de año por otras localidades aún por confirmar.