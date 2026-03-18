Alfred Garcia recull el Disc Català de l'Any de Ràdio 4' per l'àlbum 'T'estimo es te quiero'
- La banda pionera i més rellevant de la història del rock català, Sopa de Cabra, ha rebut el premi d'Honor
- La 47a edició dels premis s'ha lliurat a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i s'ha emmarcat en la celebració del 50è aniversari de Ràdio 4
- La gala es pot recuperar a RTVE Play Catalunya i es podrà veure diumenge a la tarda a La 2Cat
Aquest vespre s'ha entregat el premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 a Alfred García per l'àlbum 'T'estimo es te quiero'. També, ha recollit el premi d'Honor Sopa de Cabra, per la seva contribució en la difusió de la música i la cultura catalana. L'acte, presentat per Xavi Martínez i Laura González, ha comptat amb les actuacions de Lax'n'Busto i Meritxell Nedermann. La gala s'ha celebrat en un any molt especial per Ràdio 4: l'emissora més antiga en català celebra els 50 anys en antena i 50 anys sent la casa de la música en català.
Alfred García, el cantant de 28 anys del Prat de Llobregat, ha guanyat el Premi Disc Català de l'Any 2025 amb el seu primer disc íntegrament en català 'T'estimo es te quiero'. Aquest guardó, que impulsa Ràdio 4, ha volgut destacar un treball que ha conquerit tant el públic com els especialistes de la música catalana per la seva frescor i autenticitat. Ha entregat el premi Sonia Urbano, directora de RNE Catalunya – Ràdio 4. L'Alfred García ha agraït el premi: "Estic molt feliç per guanyar aquest premi, una cosa tan bonica", també ha dedicat el premi "a la rumba catalana i a les seves arrels, als meus tiets de Rumba Brava, i a tots els que han portat la rumba catalana per tot el món". A més, ha explicat que "el disc va néixer amb un 't'estimo' que va rebre un '¿Qué es t'estimo?', 'T'estimo es te quiero'". El cantautor ha tocat en directe 'T'estiu' i 'El meu destí' i com a cloenda de l'acte, 'Els teus ulls', quan ha aprofitat per donar les gràcies als seus pares que l'acompanyaven i a totes les persones que han participat i han fet possible el disc.
Sonia Urbano ha parlat de la celebració dels 50 anys de Ràdio 4: "Tenim un any que vivim amb molta il·lusió, estem treballant de debò i tots els nostres oients gaudiran de tot el que tenim preparat". Ha remarcat que "per sobre de tot Ràdio 4 és servei públic, amb una informació i entreteniment de qualitat i que és una ràdio que ha de seguir sent un pilar de valors i defensar el català i la cultura". "Ràdio 4 va ser la primera, i actualment Ràdio 4 és una alternativa molt atractiva i treballarem molt conscientment de què volem ser la veu de Catalunya i que també l'audiència trobi en Ràdio 4 un espai per fer sentir la seva veu", ha afegit.
Sonia Urbano també ha entregat el premi d'Honor al grup Sopa de Cabra, un premi especial que es lliura per primera vegada en la història del Disc Català de l'Any i que s'emmarca en el 50è aniversari de l'emissora, la primera en català. El grup va néixer a la meitat dels anys vuitanta al Barri Vell de Girona, format per Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, i Francesc 'Cuco' Lisicic, i des d'aquell moment ha conreat una de les trajectòries més exitoses de la música en català. Convertint-se ne una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català. Gerard Quintana, Josep Thió i Pep Bosch han donat les gràcies pel guardó. Thió ha explicat que porten 40 anys de trajectòria: "Primer érem un grup que només creiem nosaltres en nosaltres, després vam ser emergents, després una banda clàssica i ara som història". També ha destacat que la gent coneix les seves cançons i se les han fet seves. Per la seva banda, Quintana ha destacat: "Després de 40 anys no només hem aconseguit el Disc Català de l'Any, hem aconseguit el reconeixement de RNE i Ràdio 4". L'auditori ha començat a cantar 'L'Empordà' i ha sentenciat: "Hem trigat 40 anys a entendre que aquesta cançó parlava de nosaltres, com més vells més tocats de l'ala".
Joan Arenyes, director i conductor del programa 'Catalunya exprés magazine' i president del jurat del premi ha explicat que "la singularitat és que només premiem un disc , triar entre tots un sol disc que representi el que es va publicar aquell any i que sigui representatiu del qua va passar musicalment al nostre país". "El disc català de Ràdio 4 és molt car de guanyar, no el té tothom", ha remarcat.
Xavi Martínez, director i conductor del programa 'Xavifòrnia', i Laura González, directora i presentadora de 'Sota sospita', ambdós de Ràdio 4, han estat els encarregats de presentar l'acte que s'ha celebrat a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. En aquesta festa de la música, s'hi ha sumat el grup Lax'n'Busto, guanyadors del guardó al 2000 amb el disc 'Llençat', que han tocat en directe 'Ara' i 'Les nits del Liceu'. El mític grup amb un repertori ple d'himnes comença gira a l'abril per celebrar els 40 any de trajectòria. Després de l'actuació, Josep Maria Fortuny i Josep Maria Rovirosa han felicitat a Ràdio 4: "Gràcies per lluitar per la música i sobretot aposteu per la gent jove". També ha participat en la gala Meritxell Nedermann que ha presentat un tema inèdit 'Carrera', que formarà part del seu nou disc.
Un premi històric
El premi 'Disc Català de l'Any' de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Amb més de quatre dècades de vida, va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa 'Cançons al vent' i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Marina Rossell, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font, Lax'n'Busto, Els Amics de Les Arts, Els Catarres, Txarango, Miki Núñez i The Tyets. L'última edició la va guanyar l'àlbum 'Vida meva' del duet Ginestà, format pels germans Pau i Júlia Serrasolsas.