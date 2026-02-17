La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 17 de febrero con Clara Galle y Paula Usero como invitadas

Las actrices Clara Galle y Paula Usero son las invitadas de hoy en La Revuelta, donde el cantante Pablo Alborán presentó ayer en primicia y en exclusiva lo que será su próxima canción, “Algo de mí”. Puedes seguir el programa de hoy martes 17 de febrero con David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:40 por La 1 y RTVE Play. Además, recuerda que puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos bajo demanda y de forma totalmente gratuita en la plataforma digital audiovisual de RTVE.

Clara Galle y Paula Usero, invitadas de La Revuelta

Esta es ya la tercera visita de la actriz Clara Galle a La Revuelta y, si las dos anteriores sirven como precedente, podemos esperar una entrevista llena de grandes momentos. La intérprete navarra protagonizó uno de los momentos más insólitos que se hayan vivido en las dos temporadas, tatuándose el logo del programa en directo, confirmó su noviazgo con el también actor Nuno Gallego y dejó una reivindicación relativa a las imposiciones estéticas existentes sobre los cuerpos de las mujeres.

Por su parte, Paula Usero se estrena como invitada de La Revuelta, aunque ya pasó por el sofá en la etapa anterior del programa. La actriz valenciana, nominada al premio Goya a la Mejor actriz revelación por su papel en La boda de rosa (Icíar Bollaín, 2020), fue también una de las protagonistas de la serie de RTVE Las abogadas, en la que dio vida a Dolores “Lola” González. Además de su participación en la serie Amar es para siempre, Paula Usero ha trabajado mucho en el teatro, formando parte del elenco de obras tan conocidas como Macbeth de Shakespeare, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca o La Gaviota de Anton Chejov.