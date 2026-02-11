Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 10 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 10 de febrero fue la siguiente:
46 - 35 - 17 - 2 - 20 - 44. Complementario: 18. Reintegro: 0. Con una recaudación de 2.851.166,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|182.333,79
|Tercera (4)
|70
|1.302,38
|Cuarta (4)
|4.821
| 28,37
|Quinta (3)
|92.839
|4,00
|Reintegro
| 570.111
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
1 - 19 - 42 - 17 - 34 Estrellas: 8 - 5
Con una recaudación de 38.063.148,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 51 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Sevilla.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|0
|0,00
|TERCERA (5+0)
|7
| 15.741,45
|CUARTA (4+2)
|24
|1.869,91
|QUINTA (4+1)
|574
|144,02
|SEXTA (3+2)
|1.638
|53,35
|SEPTIMA (4+0)
| 1.638
|56,24
|OCTAVA (2+2)
|26.682
|11,51
|NOVENA (3+1)
|26.850
|12,76
|DECIMA (3+0)
|56.729
|11,24
|UNDECIMA (1+2)
|142.515
|11,42
|DUODECIMA (2+1)
|441.567
|5,51
|DECIMOTERCERA (2+0)
|882.221
|4,44
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.