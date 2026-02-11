Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 10 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 10 de febrero fue la siguiente:

46 - 35 - 17 - 2 - 20 - 44. Complementario: 18. Reintegro: 0. Con una recaudación de 2.851.166,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 182.333,79 Tercera (4) 70 1.302,38 Cuarta (4) 4.821 28,37

Quinta (3) 92.839 4,00 Reintegro 570.111

0,50