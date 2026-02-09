'Directo al grano' celebra sus 100 programas en La 1 con una entrevista a Miguel Ángel Revilla
- Gonzalo Miró saldrá del plató para recorrer la localidad natal del expresidente cántabro en una charla íntima y personal
- En la primera semana de febrero el magacín ha crecido en audiencia y revalida nuevo récord: un 11,7% y 1.068.000 espectadores
- De lunes a viernes, a las 15:55 horas en La 1 y RTVE Play
‘Directo al grano’ cumple este lunes 100 emisiones y lo celebra con una entrega muy especial que refuerza su vocación de magacín de actualidad abierto a la información, las entrevistas, el debate y los temas sociales. El programa, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, ofrecerá una entrevista exclusiva a Miguel Ángel Revilla, un encuentro único con el expresidente en su tierra natal.
Un magacín en plena expansión
Este hito llega tras el mejor mes histórico del programa, con récord en cuota y número de espectadores en enero (11,1% y 979.000), que le otorga a La 1 su dato más alto en esa franja en enero desde 2018.
‘Directo al grano’ registra en sus primeros 99 programas una cuota del 10,9% y 911.000 espectadores. En su tramo final, desde las 17:00 horas, es líder con un 11,8%. Además, en la primera semana de febrero ha crecido en audiencia y revalida nuevo récord semanal con una cuota del 11,7% y 1.068.000 espectadores.
Unos datos que confirman la solidez de una propuesta que ha sabido encontrar su espacio en una franja muy competitiva, y demostrar su capacidad para conectar con públicos diversos, especialmente entre los jóvenes.
Desde su estreno, ‘Directo al grano’ ha ampliado progresivamente su mirada y su formato. El programa cuenta con cabeceras protagonizadas por colaboradores de referencia como Paco Lobatón, Isabel Gemio o Gallego & Rey, junto a otros nombres habituales que han contribuido a construir una identidad reconocible, plural y sólida.
En las próximas entregas, el espacio seguirá creciendo con nuevos colaboradores, secciones y mesas de debate, abiertas a los asuntos que más interesan y preocupan a los espectadores, reforzando su vocación de servicio público y conversación social.
Una entrevista que marca un nuevo rumbo
La entrevista a Miguel Ángel Revilla inaugura una nueva apuesta por las entrevistas en profundidad a personajes clave de la actualidad política, social y cultural, dentro y fuera del plató, aportando contexto para comprender mejor a algunos de los personajes que forman parte de la conversación pública.
A lo largo del encuentro, Miguel Ángel Revilla y Gonzalo Miró recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de su pueblo, revisitando recuerdos, vivencias personales y episodios clave de su vida en una conversación cercana, íntima y profundamente humana. Una charla que permitirá conocer facetas inéditas del político, alejadas del foco institucional.
Declaraciones de Marta Flich y Gonzalo Miró
Marta Flich: “100 programas después de nuestro debut, podemos afirmar que nuestro plató se ha convertido en el lugar perfecto para conocer la actualidad diaria de forma ágil, sencilla y sin adoctrinamientos, y donde entender las claves de los asuntos que marcan la conversación social y la preocupación ciudadana, sean del tema que sean. Para nosotros es una enorme satisfacción comprobar que, mes a mes, el público nos abre cada vez más las puertas de sus hogares.”
“Esa confianza es un regalo y también una responsabilidad, y queremos devolverla con nuevas secciones, nuevas miradas y nuevas voces, manteniendo siempre el ritmo ágil, cercano y explicativo con el que abordamos cada información.”
Gonzalo Miró: “En apenas 100 emisiones hemos conseguido hacernos un hueco sólido en una franja muy complicada, con una competencia muy fuerte. Ese crecimiento tiene mucho valor y dice mucho del tipo de programa que estamos construyendo.”
“Queremos seguir profundizando en las personas que marcan el día a día político, social o cultural, mostrando facetas menos conocidas y aportando contexto. Para eso, iremos donde haga falta si el lugar suma y ayuda a entender mejor quién es el entrevistado”.