'Directo al grano' celebra sus 100 programas en La 1 con una entrevista a Miguel Ángel Revilla

‘Directo al grano’ cumple este lunes 100 emisiones y lo celebra con una entrega muy especial que refuerza su vocación de magacín de actualidad abierto a la información, las entrevistas, el debate y los temas sociales. El programa, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, ofrecerá una entrevista exclusiva a Miguel Ángel Revilla, un encuentro único con el expresidente en su tierra natal.

Un magacín en plena expansión Este hito llega tras el mejor mes histórico del programa, con récord en cuota y número de espectadores en enero (11,1% y 979.000), que le otorga a La 1 su dato más alto en esa franja en enero desde 2018. ‘Directo al grano’ registra en sus primeros 99 programas una cuota del 10,9% y 911.000 espectadores. En su tramo final, desde las 17:00 horas, es líder con un 11,8%. Además, en la primera semana de febrero ha crecido en audiencia y revalida nuevo récord semanal con una cuota del 11,7% y 1.068.000 espectadores. Unos datos que confirman la solidez de una propuesta que ha sabido encontrar su espacio en una franja muy competitiva, y demostrar su capacidad para conectar con públicos diversos, especialmente entre los jóvenes. Desde su estreno, ‘Directo al grano’ ha ampliado progresivamente su mirada y su formato. El programa cuenta con cabeceras protagonizadas por colaboradores de referencia como Paco Lobatón, Isabel Gemio o Gallego & Rey, junto a otros nombres habituales que han contribuido a construir una identidad reconocible, plural y sólida. En las próximas entregas, el espacio seguirá creciendo con nuevos colaboradores, secciones y mesas de debate, abiertas a los asuntos que más interesan y preocupan a los espectadores, reforzando su vocación de servicio público y conversación social. 100 programas de 'Directo al grano'

Una entrevista que marca un nuevo rumbo La entrevista a Miguel Ángel Revilla inaugura una nueva apuesta por las entrevistas en profundidad a personajes clave de la actualidad política, social y cultural, dentro y fuera del plató, aportando contexto para comprender mejor a algunos de los personajes que forman parte de la conversación pública. A lo largo del encuentro, Miguel Ángel Revilla y Gonzalo Miró recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de su pueblo, revisitando recuerdos, vivencias personales y episodios clave de su vida en una conversación cercana, íntima y profundamente humana. Una charla que permitirá conocer facetas inéditas del político, alejadas del foco institucional.