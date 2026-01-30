Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 29 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 29 de enero fue la siguiente:

49 - 19 - 26 - 44 - 45 - 15 Complementario: 11. Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.780.823,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 86.599,06 Tercera (5) 94 921,27 Cuarta (4) 5.027

25,84 Quinta (3) 96.345 4,00 Reintegro 554.564 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 2 - 47- 44 - 21 - 39 - 23. Complementario: 32. Reintegro: 8. Joker: 7680340 Con una recaudación de 13.103.492 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 92.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 1.553.811,82 2º categoría (5+Complemetario) 2 125.984,74 3ª categoría (5) 192 2.405,96 4ª categoría (4) 10.975

61,22 5ª categoría (3) 212.135 8,00 Reintegro 1.365.847

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 7680340 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 768034-/ -680340 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 76803-- / --80340 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 7680--- / ---0340 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 768---- / ----340 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 76----- / -----40 5,00 7ª (primera o última cifra) 7------ / ------0 1,00