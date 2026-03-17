Quiniela y Quinigol del domingo 15 de marzo

Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de marzo han sido los siguientes:

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1 - 1 - 2 - X - 1 - 1. Pleno al quince: M1.

Con una recaudación de 3.833.621,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 118.785,50 euros: ha habido 390 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 167,52 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 12 51.114,95 13 aciertos 331 868,65 12 aciertos 3.506 82,01 11 aciertos 22.960 12,52 10 aciertos 101.903 3,39