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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 15 de marzo

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de marzo han sido los siguientes:

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1 - 1 - 2 - X - 1 - 1. Pleno al quince: M1.

Con una recaudación de 3.833.621,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 118.785,50 euros: ha habido 390 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 167,52 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 12 51.114,95
13 aciertos 331 868,65
12 aciertos 3.506 82,01
11 aciertos 22.960 12,52
10 aciertos 101.903 3,39

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 GIRONA 3 ATHLETIC CLUB 0 M0

2 AT. MADRID 1 GETAFE 0 10

3 OVIEDO 1 VALENCIA 0 10

4 REAL MADRID 4 ELCHE 1 M1

5 BARCELONA 5 SEVILLA 2 M2

6 REAL SOCIEDAD 3 OSASUNA 1 31

La recaudación fue de 150.824 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 120.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 1 13.574,16
4 aciertos 108 111,72
3 aciertos 1.715 7,04
2 aciertos 14.457 2,09

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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