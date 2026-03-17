Quiniela y Quinigol del domingo 15 de marzo
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Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de marzo han sido los siguientes:
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1 - 1 - 2 - X - 1 - 1. Pleno al quince: M1.
Con una recaudación de 3.833.621,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 118.785,50 euros: ha habido 390 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 167,52 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|12
|51.114,95
|13 aciertos
|331
|868,65
|12 aciertos
|3.506
|82,01
|11 aciertos
|22.960
|12,52
|10 aciertos
|101.903
|3,39
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 GIRONA 3 ATHLETIC CLUB 0 M0
2 AT. MADRID 1 GETAFE 0 10
3 OVIEDO 1 VALENCIA 0 10
4 REAL MADRID 4 ELCHE 1 M1
5 BARCELONA 5 SEVILLA 2 M2
6 REAL SOCIEDAD 3 OSASUNA 1 31
La recaudación fue de 150.824 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 120.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|1
|13.574,16
|4 aciertos
|108
|111,72
|3 aciertos
|1.715
|7,04
|2 aciertos
|14.457
|2,09
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.