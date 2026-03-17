Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de marzo fue la siguiente:

35 - 21 - 48 - 32 - 12 - 8. Complementario: 49 Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.341.237 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 48.376,84 Tercera (5) 56

1.295,81

Cuarta (4) 4.442 24,50 Quinta (3) 81.976 4,00 Reintegro 467.070 0,50