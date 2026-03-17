Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de marzo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 16/03/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 16/03/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de marzo fue la siguiente:

35 - 21 - 48 - 32 - 12 - 8. Complementario: 49 Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.341.237 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 48.376,84
Tercera (5) 56
 1.295,81
Cuarta (4) 4.442 24,50
Quinta (3) 81.976 4,00
Reintegro 467.070 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

40 - 44 - 23 - 5 - 28 - 8. Complementario: 18. Reintegro: 6. Joker: 4706895

Con una recaudación de 9.679.675 euros, ha habido un acertante de categoría especial, boleto validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 1 126.105.042,95
1ª categoría (6) 3 364.193,19
2º categoría (5+Complemetario) 4 44.293,77
3ª categoría (5) 190 1.709,58
4ª categoría (4) 9.779 48,31
5ª categoría (30) 175.367 8,00
Reintegro 930.144 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 4706895 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 470689-/ -706895 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 47068-- / --06895 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 4706--- / ---6895 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 470---- / ----895 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 47----- / -----95 5,00
7ª (primera o última cifra) 4------ / ------5 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: