Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de marzo
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de marzo fue la siguiente:
35 - 21 - 48 - 32 - 12 - 8. Complementario: 49 Reintegro: 8.
Con una recaudación de 2.341.237 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|48.376,84
|Tercera (5)
| 56
| 1.295,81
|Cuarta (4)
|4.442
|24,50
|Quinta (3)
|81.976
|4,00
|Reintegro
|467.070
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
40 - 44 - 23 - 5 - 28 - 8. Complementario: 18. Reintegro: 6. Joker: 4706895
Con una recaudación de 9.679.675 euros, ha habido un acertante de categoría especial, boleto validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|1
|126.105.042,95
|1ª categoría (6)
|3
|364.193,19
|2º categoría (5+Complemetario)
|4
| 44.293,77
|3ª categoría (5)
|190
|1.709,58
|4ª categoría (4)
|9.779
|48,31
|5ª categoría (30)
|175.367
|8,00
|Reintegro
|930.144
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|4706895
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|470689-/ -706895
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|47068-- / --06895
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|4706--- / ---6895
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|470---- / ----895
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|47----- / -----95
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|4------ / ------5
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.