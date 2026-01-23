'Imprescindibles' celebra el Día del Periodista con un documental dedicado al reportero Vicente Romero

Con motivo del Día del Periodista, ‘Imprescindibles’ estrena el documental ‘Vicente Romero. Testigo de la Historia’, dirigido por Miguel Romero Grayson y coproducido por RTVE. Ofrece un repaso al legado de este reportero de guerra de RTVE y un retrato de su humanidad detrás de la pantalla, a la par que se acerca a importantes acontecimientos de la historia reciente.

Vicente Romero es uno de los periodistas más influyentes de España y el reportero español que más conflictos mundiales ha cubierto. A través de imágenes de archivo inéditas y testimonios de compañeros y colegas, se recorre su trayectoria como testigo privilegiado de la historia reciente, desde sus inicios en el diario Pueblo y en revistas como Triunfo y La Calle, hasta su extensa labor como reportero de guerra y enviado especial de RTVE entre 1984 y 2012.

Vicente Romero, en una imagen del documental

Intervienen compañeros y amigos, como Pedro Piqueras, Carlos Franganillo, Enrique Cerezo, Rosa María Calaf, Julia Otero, Ferrán Monegal, Jorge Sánchez Gallo, Ernesto Sáenz de Buruaga, Evaristo Canete, Fran Llorente, Fermín Rodríguez, Miguel Blanco, Laura de Chiclana, Diego Carcedo y Julio César Iglesias.

Durante más de cinco décadas, Romero narró guerras, revoluciones y crisis que marcaron el rumbo del mundo, acercando la realidad internacional, desde el lugar concreto y con sus protagonistas, a la audiencia española.

El documental, dirigido por el hijo del protagonista, no solo destaca sus logros profesionales, sino que también explora su lado más humano. Muestra al hombre detrás del periodista y revela cómo sus crónicas, seguidas por millones de personas, dejaron una huella profunda en la memoria colectiva y en la historia del periodismo.