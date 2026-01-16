‘Imprescindibles’ estrena ‘Dios lo ve’, un viaje al universo de Oscar Tusquets donde arquitectura, diseño, pintura y escritura conviven sin jerarquías. Un documental coproducido por RTVE, dirigido por Alex Guimerà y Guillem Ventura.

Oscar Tusquets (Barcelona,1941) es una figura clave de la cultura contemporánea. Graduado en la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, cofundó el mítico Studio Per Junto y su obra se extiende por múltiples disciplinas con una libertad creativa poco común.

Oscar Tusquets

‘Dios lo ve’ sumerge al espectador en su brillante y controvertida mente, donde se encuentran el arte, la ironía y la rebeldía. Una obra audiovisual que captura la genialidad y la visión única del mundo de Oscar Tusquets a través de un recorrido por su obra arquitectónica con proyectos como la ampliación del Palau de la Música Catalana o el Auditorio Alfredo Klaus de Las Palmas de Gran Canaria.

En el documental, participan amigos de Oscar Tusquets como Miquel Barceló, Antonio López, Mario Vargas Llosa, Ramón Bofill, Javier Mariscal, Luz Sánchez-Mellado, Julia de Castro o Isabel Coixet. A través de sus testimonios y la mirada irreverente del protagonista, la película revela a un creador libre y provocador que nunca traicionó su esencia.

Oscar Tusquets y Antonio López

En ‘Dios lo ve’, también se explica la relación entre Oscar Tusquets y Salvador Dalí, con quién colaboró en diversos proyectos como la sala Mae West del Teatro-Museo Dalí.

El documental es también una oda a la vida y a los pequeños placeres que ofrece. En esta obra audiovisual se mezclan varios formatos con un universo narrativo propio, que utiliza el pasado como escenario de reflexión sobre el presente, pero sobre todo lo hace desde la jovialidad de alguien que está muy vivo.