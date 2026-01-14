'Hasta el fin del mundo' pone fin a la aventura con su etapa más larga y complicada

Última etapa de ‘Hasta el fin del mundo’, el programa de aventura presentado por Paula Vázquez. Tras semanas de reto, las seis parejas afrontan la recta final, con una ruta de más de 2.500 kilómetros que les llevará hasta el definitivo punto de encuentro en Ushuaia, Argentina.

‘Hasta el fin del mundo’ es una de las grandes apuestas de entretenimiento de RTVE y se ha consolidado como una de las revelaciones de la temporada televisiva. Su debut el pasado mes de noviembre fue el mejor estreno de un programa semanal de entretenimiento en La 1 desde 2018.

De Puerto Varas a Ushuaia La última será la etapa más difícil por el paso de fronteras y las distancias. Las seis parejas deberán pasar las difíciles fronteras de Chile y Argentina, así como cruzar el Estrecho de Magallanes con fuertes vientos y con riesgo de corte. Antes de llegar al último punto de encuentro en Ushuaia, los espectadores verán a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas trabajar como revisoras de tren y como recolectoras de setas. Cristina Cifuentes y Alba Carrillo harán lo propio trabajando en la limpieza de barcos. Por su parte, Jedet y Andrea Compton sobrevolarán campos de tulipanes en Trevelin; Aldo Comas y José Lamuño conseguirán trabajo en un aserradero y sufrirán un desvío por carreteras sin asfaltar; y NIA y J Kbello volverán a poner la nota musical en esta última entrega. Además, Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares se verán obligadas a buscar trabajos extra y a prescindir de los transportes privados para alcanzar su objetivo final. Por último, los participantes serán evacuados por un temporal de viento. ¿Llegarán a tiempo de cruzar la última frontera? Paula Vázquez RTVE